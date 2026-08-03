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    CIDH abre debate por impacto en el medioambiente y en los DDHH del rápido desarrollo de sistemas de inteligencia artificial

    En la instancia participará la abogada Karinna Fernández, el ingeniero en Geomensura Lucio Cuenca y el académico Sebastián Smart, quienes abordarán sobre la necesidad de mayor transparencia, evaluaciones y participación de las comunidades.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: Europa Press / Referencial. ABI

    La jornada de este lunes, a las 14 horas de Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará una serie de ponencias de organizaciones sobre los impactos en el medioambiente y en los derechos humanos de la rápida expansión de la infraestructura digital en América, en particular de aquella asociada con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

    Como se lee en información difundida por el órgano internacional, serán entidades de Estados Unidos, México y Chile las que presentarán sus hallazgos. Se centrarán, como se ha adelantado, en torno a la transición energética y tecnológica, así como en la construcción y operación de centros de datos.

    Es que según se ha advertido, existiría “falta de transparencia en el uso intensivo de la tierra, el agua y la energía; insuficientes o ausentes evaluaciones de impacto ambiental; limitada participación de las comunidades afectadas, e incentivos estatales que priorizan la atracción de inversiones sobre la protección de los derechos humanos”.

    Por lo mismo los expositores, entre quienes se encuentra la abogada Karinna Fernández, el ingeniero en Geomensura Lucio Cuenca y el académico Sebastián Smart en representación de Chile, se centrarán en explicar cómo dichas prácticas estarían afectando los derechos de las comunidades al agua, la salud, información, participación pública y a un medio ambiente sano.

    Llamarán, en ese sentido, “a una mayor transparencia, efectivas evaluaciones ambientales y de derechos humanos, y a garantizar la consulta significativa de las comunidades antes que el desarrollo de nuevos centros de datos sea aprobado”, se indicó en un comunicado sobre la actividad.

    Como han adelantado en la previa a esta sesión, Fernández y Cuenca, alertarán que la transición energética y tecnológica impulsada está ampliando la frontera minera en América Latina. Por ello, abordarán el papel estratégico de Chile como proveedor de cobre, litio y tierras raras, y como plataforma para la expansión de centros de datos.

    “OLCA y Acción Cívica -entidades a las cuales representan- denunciarán la aceleración de las inversiones, la desregulación ambiental y las restricciones a la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios", indicaron a través de una publicación en Instagram.

    Más sobre:CIDHKarinna FernándezDDHHOLCAAcción Cívica

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