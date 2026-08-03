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    Fiscalía formalizará este lunes a uruguayo que intentó vender información reservada de denunciante de Manuel Monsalve

    El fiscal José Morales comunicará cargos en contra del imputado como autor de los delitos de lesiones, amenazas, daños, uso no autorizado de tarjeta bancaria y grabación de comunicaciones privadas.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Fachada de la Fiscalia Centro Norte. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La jornada de este lunes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tiene programado formalizar al ciudadano uruguayo Fernando Silva Tagliabúe, expareja de la mujer que en 2024 denunció al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por violación y abuso sexual.

    La diligencia estará encabezada por el fiscal adjunto José Morales, de la Fiscalía Local Santiago Norte, quien ha llevado las indagaciones en contra del sujeto, a quien se le comunicarían cargos como autor de los delitos de lesiones, amenazas, daños, uso no autorizado de tarjeta bancaria y grabación de comunicaciones privadas.

    Si bien la audiencia en cuestión está programada para las 10.00 horas de este lunes, no hay claridad respecto de si Silva Tagliabúe se presentará, pues tampoco hay certezas de que permanezca en territorio nacional.

    De acuerdo con el expediente judicial del proceso, fue el pasado miércoles 8 de julio que Morales requirió fecha para formalizar esta investigación. En ese momento, se hizo presente que el imputado había fijado domicilio en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, aunque hoy se presume que se encontraría fuera del país.

    Como pudo conocer este medio, los hechos por los que se comunicarían cargos tuvieron lugar entre el 12 de marzo de 2025 y el 11 de abril del mismo año.

    Si el imputado no comparece ante el tribunal, la fiscalía deberá pedir que se haga efectivo el apercibimiento del domicilio que había fijado. Si en una nueva fecha no se presenta, se podría despachar orden de detención en su contra.

    El caso

    El origen de esta causa se remonta a mayo de 2025, cuando la mujer denunció a Silva Tagliabúe por distintos hechos de violencia, amenazas e intentos de difusión de imágenes y conversaciones que habían sido grabadas sin su consentimiento.

    Ambos se conocieron en febrero de ese mismo año, en la fila de un bar, iniciando una relación sentimental que al poco andar se tornó tormentosa.

    Según denunció la víctima, el imputado -quien cuenta con varios antecedentes policiales en su país de nacimiento y también en Bolivia y Brasil- desplegó una serie de conductas violentas hacia ella, incluyendo el presunto concierto con un amigo de él para intentar llevar a medios de comunicación las grabaciones que realizó sin que ella accediera.

    Entre las gestiones que desplegó el sujeto, como publicó en su minuto este medio, incluyó conversaciones con el defensor penal público que representa al exsubsecretario Monsalve en la indagación por violación y abuso, Víctor Providel.

    Por lo mismo, el abogado enfrentó un reclamo formal de la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, quien advirtió que el profesional habría colaborado con el imputado.

    En un comunicado, Santibáñez afirmó que Providel "cooperó activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad" de la víctima, “con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada”.

    Aquello, eso sí, derivó en un sumario en que la Defensoría Penal Pública sobreseyó al defensor. Según reportaron en ese momento desde el organismo, la decisión se fundó en que no se acreditó “ninguna infracción a la ética, ni a los estándares de defensa de la DPP” de parte de Providel.

    Pese a esa determinación, fuentes consultadas por La Tercera aseguran que Providel se mantiene como imputado en la causa penal que tiene al ciudadano uruguayo como protagonista.

    De hecho, el equipo de investigadores intentó tener acceso al sumario que realizó al respecto la Defensoría Penal Pública, pero la entidad declinó entregar los antecedentes. Por lo mismo, el asunto hoy es objeto de un recurso que deberá dirimir la Corte de Apelaciones de Santiago.

    ¿Y Monsalve?

    Si bien en esta arista investigativa Manuel Monsalve no tiene participación, ni figura como sujeto de interés -de acuerdo con antecedentes hasta ahora conocidos-, la audiencia de formalización de Fernando Silva Tagliabúe se dará a inicios de la semana en que la Corte de Apelaciones de Santiago podría pronunciarse sobre las medidas cautelares del exsubsecretario.

    Esto, porque luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago accediera a la solicitud de su defensa de rebajar la intensidad de su arresto domiciliario, de total a parcial, el martes 28 de julio tanto la Fiscalía como la abogada de la víctima apelaron.

    Dichas acciones se fundan en que, a juicio de ellos, no han variado las circunstancias por las cuales se había indicado que el otrora militante socialista debía mantenerse bajo arresto total.

    Más sobre:Manuel MonsalveFernando Silva TagliabúeFiscalíaVíctor ProvidelJosé Morales

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