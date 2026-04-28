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    Defensoría sobresee al abogado Víctor Providel en sumario por denuncia sobre caso Monsalve

    La entidad explicó que la resolución se tomó "por no haberse acreditado ninguna infracción a la ética, ni a los estándares de defensa".

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews
    Víctor Providel, abogado del exsubsecretario Manuel Monsalve JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En diciembre del año pasado, la Defensoría Penal Pública (DPP) dio término al sumario abierto contra el defensor Víctor Providel tras un denuncia realizada por la abogada María Elena Santibáñez.

    Santibáñez, abogada de la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve, acusó que el defensor Providel habría mantenido comunicaciones con un sujeto que buscaba difundir videos de su representada.

    “La Defensoría Regional Metropolitana Norte informa que el defensor local jefe de Santiago, Víctor Providel Labarca fue sobreseído, en diciembre de 2025, del sumario iniciado en agosto de ese año, por no haberse acreditado ninguna infracción a la ética, ni a los estándares de defensa de la DPP”, señalaron en un comunicado dado a conocer este martes.

    Providel figura como imputado en una indagatoria anexa que mantiene la Fiscalía Centro Norte por amenazas a la funcionaria de la Subsecretaría del Interior.

    El abogado habría facilitado contactos de periodistas de televisión para que Fernando Nicolás Silva Tagliabúe, un sujeto uruguayo que mantuvo una relación con la denunciante, acudiera a medios de comunicación a presentar videos donde la mujer saldría en estado de intemperancia.

    El uruguayo se habría coordinado con ese fin con un sujeto chileno de nombre Maximiliano Sepúlveda.

    Más sobre:Víctor ProvidelManuel MonsalveMaría Elena SantibáñezDefensoría Penal PúblicaDPP

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