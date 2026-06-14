Antisociales interceptan furgón y secuestran por horas a conductor ecuatoriano tras robo de US$10 mil en Santiago

Un violento episodio delictual se registró la tarde de este sábado en la comuna de Santiago, luego de que un grupo de sujetos interceptara un vehículo de carga y secuestrara temporalmente a su conductor tras concretar un millonario robo.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 17.40 horas en calle Domeyko, donde aproximadamente seis individuos abordaron a tres ciudadanos ecuatorianos que se desplazaban en un furgón.

Según los antecedentes policiales, los sujetos lograron sustraer diversas especies a las víctimas y, posteriormente, retuvieron al conductor del vehículo, a quien amenazaron utilizando un arma de fuego.

Tras mantenerlo privado de libertad por algunas horas, los delincuentes habían abandonado a la víctima en una autopista de la capital, desde donde posteriormente pudo realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El ciudadano ecuatoriano habría manifestado que, además de la retención forzada, los antisociales le sustrajeron un total de 10 mil dólares en efectivo, equivalentes a más de nueve millones de pesos chilenos.

Víctima sin lesiones graves

Pese a la violencia del hecho y las amenazas recibidas durante el secuestro, Carabineros indicó que la víctima no presenta lesiones de gravedad.

La institución policial adoptó el procedimiento de rigor y realizó las primeras diligencias para establecer la dinámica de los hechos, identificar a los responsables y determinar su eventual participación en otros delitos similares.

Hasta el cierre de esta nota, se informó que se encontraba a la espera de instrucciones por parte de la Fiscalía para continuar con las diligencias investigativas.