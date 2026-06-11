Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming. Foto referencial de archivo

Arranca el Mundial de Fútbol 2026 y los fanáticos del deporte estrella se preparan para disfrutar de semanas con una cargada agenda de enfrentamientos.

Cabe recordar que la cita global se presenta como la más grande de la historia al considerar la participación de 48 selecciones, que se miden a lo largo de 104 partidos.

Otra novedad que destaca para la edición de este año es que son tres los países anfitriones, por lo que los equipos se despliegan en estadios de 16 ciudades en México, Estados Unidos y Canadá.

Bajo ese escenario, la fase de grupos se extiende desde el 11 al 27 de junio, para luego avanzar a las etapas decisivas, hasta llegar a la gran final programada para el domingo 19 de julio.

Para no perder ningún enfrentamiento del Mundial de Fútbol es fundamental conocer cuáles son las plataformas que cuentan con derechos de transmisión de los partidos. Revisa a continuación el detalle de la programación y precios.

Precios para ver el Mundial 2026

Chilevisión de forma gratuita

Chilevisión es la opción para ver el Mundial en vivo de forma gratuita en televisión abierta y en la señal online de chilevision.cl.

Sin embargo, el canal no cuenta con la totalidad de cruces en su parrilla, donde su calendario considera 52 de los 104 partidos totales del evento.

Revisa aquí la programación de partidos que se pueden ver gratis en CHV.

DSports y DGO de DirecTV

Para los fanáticos que no quieren perderse ningún cruce mundialero se encuentra la cobertura completa de DSports, porque el canal de DirecTV cuenta con la transmisión de la totalidad de 104 partidos.

La opción de streaming de la firma es la plataforma DGO, que cuenta con el plan más económico por $7.200 al mes que incluye todo el Mundial.

Paramount+

Una alternativa para ver la Copa del Mundo es la plataforma Paramount+, que transmite todos los partidos en alianza con DSports y cuenta con un plan mensual por $5.690.

Disney+

Otra plataforma dedicada a la cobertura deportiva es Disney+, que en conjunto con ESPN confirmó la cobertura 30 de los partidos del Mundial en streaming, incluyendo 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.

Actualmente el servicio dispone de una promoción que ofrece el Plan Premium a precio de su plan Estándar con anuncios, a un valor de $8.490 al mes por dos meses.