SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Algunos partidos de la cita global son emitidos de forma gratuita en televisión abierta, sin embargo, las plataformas cuentan con una amplia oferta para disfrutar de la totalidad del evento deportivo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming. Foto referencial de archivo

    Arranca el Mundial de Fútbol 2026 y los fanáticos del deporte estrella se preparan para disfrutar de semanas con una cargada agenda de enfrentamientos.

    Cabe recordar que la cita global se presenta como la más grande de la historia al considerar la participación de 48 selecciones, que se miden a lo largo de 104 partidos.

    Otra novedad que destaca para la edición de este año es que son tres los países anfitriones, por lo que los equipos se despliegan en estadios de 16 ciudades en México, Estados Unidos y Canadá.

    Bajo ese escenario, la fase de grupos se extiende desde el 11 al 27 de junio, para luego avanzar a las etapas decisivas, hasta llegar a la gran final programada para el domingo 19 de julio.

    Para no perder ningún enfrentamiento del Mundial de Fútbol es fundamental conocer cuáles son las plataformas que cuentan con derechos de transmisión de los partidos. Revisa a continuación el detalle de la programación y precios.

    Precios para ver el Mundial 2026

    • Chilevisión de forma gratuita

    Chilevisión es la opción para ver el Mundial en vivo de forma gratuita en televisión abierta y en la señal online de chilevision.cl.

    Sin embargo, el canal no cuenta con la totalidad de cruces en su parrilla, donde su calendario considera 52 de los 104 partidos totales del evento.

    Revisa aquí la programación de partidos que se pueden ver gratis en CHV.

    • DSports y DGO de DirecTV

    Para los fanáticos que no quieren perderse ningún cruce mundialero se encuentra la cobertura completa de DSports, porque el canal de DirecTV cuenta con la transmisión de la totalidad de 104 partidos.

    La opción de streaming de la firma es la plataforma DGO, que cuenta con el plan más económico por $7.200 al mes que incluye todo el Mundial.

    • Paramount+

    Una alternativa para ver la Copa del Mundo es la plataforma Paramount+, que transmite todos los partidos en alianza con DSports y cuenta con un plan mensual por $5.690.

    • Disney+

    Otra plataforma dedicada a la cobertura deportiva es Disney+, que en conjunto con ESPN confirmó la cobertura 30 de los partidos del Mundial en streaming, incluyendo 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.

    Actualmente el servicio dispone de una promoción que ofrece el Plan Premium a precio de su plan Estándar con anuncios, a un valor de $8.490 al mes por dos meses.

    Más sobre:FútbolMundialMundial de FútbolMundial 2026Mundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Copa Mundial de la FIFACopa Mundial de la FIFA 2026FIFA World CupFIFA World Cup 2026PartidosPartidos MundialPartidos Copa del MundoPartidos Copa MundialPartidos Copa Mundial de la FIFADónde ver los partidosTodos los partidosStreamingVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteDGODirecTVESPNDisney+Disney PremiumParamount+Paramount PlusPrecioPreciosPlanesChilevisionCHVDisney Plus

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    Oposición recibe observaciones de juristas para definir opción de recurrir al TC por megarreforma

    Ad portas del invierno: Desarrollo Social anuncia nuevo catastro de personas en situación de calle

    ¿Burlar la reforma? Gobierno pone urgencia a moción para evitar el Servicio Civil y no soltar nombramiento de 57 notarios

    La acusación a Montes ya no fue: la estrategia que siguió el veterano socialista para tener una suerte distinta a Grau

    El as bajo la manga de la Suprema para sancionar a los jueces sobreseídos o absueltos por viajar con licencia

    Lo más leído

    1.
    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    2.
    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    3.
    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    4.
    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    Mundial de Fútbol 2026: cuándo empieza, horario y dónde ver el partido inaugural

    5.
    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    6.
    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”
    Chile

    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    Oposición recibe observaciones de juristas para definir opción de recurrir al TC por megarreforma

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore
    Negocios

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026
    Tendencias

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    Con un trofeo gigante en el centro y Shakira animando el show principal: así fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    El Deportivo

    Con un trofeo gigante en el centro y Shakira animando el show principal: así fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol
    Cultura y entretención

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast
    Mundo

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor