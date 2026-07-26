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    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades

    El video derivó en la desvinculación de Omegna del Instituto Mises Cono Sur y en su renuncia como asesor legislativo del diputado Hans Marowski.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Sebastián Escobar F.
    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades

    Un amplio rechazo ha generado la difusión de un video protagonizado por el militante del Partido Nacional Libertario (PNL) y asesor parlamentario, Ítalo Omegna, quien realizó comentarios sobre menores de edad y niños con trastorno del espectro autista (TEA).

    El video derivó en la desvinculación de Omegna del Instituto Mises Cono Sur y en su renuncia como asesor legislativo del diputado Hans Marowski. Además, su propio partido se desmarcó de sus dichos mediante un comunicado.

    La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) sostuvo que “lo conocido es repugnante. Burlarse de niños con condición del espectro autista y banalizar de manera grotesca el abuso de menores revela un nivel de crueldad y degradación moral absolutamente incompatible con cualquier función dentro del Congreso Nacional".

    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades RAUL BRAVOATON CHILE

    A través de una declaración pública, el bloque señaló que aquellos que se expresan de “forma despreciable” sobre niños y niñas “no cuentan con la estatura ética ni la legitimidad para participar en la elaboración de las leyes de Chile”.

    “Y después los libertarios pretenden darle lecciones de moral al país. Ahora se entiende mejor la crueldad detrás de proyectos como “Escucha su corazón”, que busca obligar a mujeres y niñas, incluso víctimas de violación, a escuchar la actividad cardíaca fetal para acceder a un aborto legal. Hablan de proteger la vida mientras humillan a niños reales", cuestionaron.

    En ese sentido, los parlamentarios apuntaron directamente al presidente del PNL, Johannes Kaiser, a quien emplazaron a “pronunciarse”, pues “su silencio hasta ahora es inaceptable y cómplice”.

    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Chile merece saber si condena estos hechos y si este nivel de brutalidad moral tiene cabida en el Partido Nacional Libertario”, agregaron.

    Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) criticó el comunicado por el diputado Marowski, quien aceptó la renuncia y destacó públicamente a Omegna como un colaborador “valioso, inteligente y comprometido” en medio de la controversia.

    La diputada Zandra Parisi (PDG) indicó que el problema radicaba en la tardanza con la que se produjo la desvinculación. “Acá lo correcto era que el diputado, en menos de un minuto, debía pedirle la renuncia a su asesor”, señaló.

    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades

    Por su parte, la subjefa de bancada, Tamara Ramírez, afirmó que la renuncia de Omegna “es una señal que era necesaria frente a la gravedad del video que se viralizó”.

    Adicionalmente, Ramírez sostuvo que “no podemos normalizar ni menos relativizar contenidos que banalizan una situación tan grave como el abuso de menores. Quienes ejercen funciones públicas o de confianza tienen una responsabilidad mayor y corresponde actuar con firmeza y establecer límites claros frente a este tipo de conductas”“.

    El bloque pidió, igualmente, una señal clara de condena frente a las conductas del exasesor y que este hecho marque un precedente respecto del estándar ético que deben cumplir quienes integran equipos legislativos.

    Bianchi pide investigación penal

    A las críticas también se sumó el senador Karim Bianchi, quien anunció que ofició al Fiscal Nacional para solicitar una investigación por el video, argumentando que la renuncia de Ítalo Omegna “no basta” cuando existen antecedentes que podrían revestir caracteres de delito.

    “Hay límites que una sociedad no puede cruzar. El registro grabado con alusiones sexuales hacia niños, niñas y adolescentes con TEA es de una gravedad extrema. Que no nos vengan a decir que esto se resuelve con la renuncia o salida del cargo de Ítalo Omegna o de cualquier asesor. La renuncia es lo mínimo, pero no basta: las responsabilidades políticas no tapan las responsabilidades penales“, sostuvo el parlamentario.

    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades

    En esa línea, Bianchi afirmó que solicitó al Ministerio Público perseguir “a todos los involucrados sin importar a qué sector político pertenezcan”. “Cuando se trata de la infancia y de personas en situación de vulnerabilidad, no permitiremos blindajes, privilegios, silencios ni impunidad. Con los niños no se juega. Exijo que la Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias y aplique todo el rigor de la ley“, señaló.

    En el oficio dirigido al Fiscal Nacional, el senador pidió iniciar —o acumular, si ya existe— una investigación penal para determinar si los hechos registrados en el video constituyen delitos; identificar a todas las personas que aparecen en el registro y establecer el contexto en que fue grabado; además de adoptar, en caso de ser necesario, medidas de protección en favor de eventuales víctimas o personas en situación de vulnerabilidad relacionadas con los hechos.

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