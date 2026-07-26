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    Senapred declara Alerta Roja en Arauco por desborde del río Pichilo: se envió mensaje SAE

    La estación hidrométrica ubicada en la comuna alcanzó el umbral rojo debido al aumento de su caudal. La medida reemplaza la Alerta Amarilla decretada horas antes y permitirá movilizar todos los recursos disponibles.

    Por 
    Felipe Rivera
    Senapred declara Alerta Amarilla en Arauco por crecida del río Pichilo X @Senapred

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo Alerta Roja por desborde para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, ante el incremento del caudal del río Pichilo.

    De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Río Pichilo” alcanzó valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana al curso de agua.

    La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío y se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

    Cancelan Alerta Amarilla decretada horas antes

    La nueva resolución deja sin efecto la Alerta Amarilla por crecida que había sido declarada durante la tarde de este domingo, cuando la misma estación hidrométrica alcanzó inicialmente el umbral amarillo.

    Ante el avance del evento, Senapred elevó el nivel de alertamiento y dispuso la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para controlar la situación, considerando su extensión y severidad.

    Previamente, el organismo había activado un mensaje SAE preventivo para pedir a la comunidad que evitara acercarse a la ribera del río.

    Senapred declara Alerta Amarilla en Arauco por crecida del río Pichilo. Imagen referencial. Carlos Acuna/Aton Chile

    El jefe de la Unidad Regional de Alerta Temprana, Diego Zuleta Muñoz, había realizado un llamado enfático a mantenerse alejado del cauce y seguir las instrucciones de las autoridades y equipos de respuesta desplegados en terreno.

    Senapred reiteró la recomendación de mantenerse informado mediante los canales oficiales y evitar cualquier desplazamiento hacia sectores cercanos al río Pichilo.

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    Más sobre:AraucoSenapredNacionalCrecidaRío PichiloAlerta rojaDesbordeDirección General de Aguas

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