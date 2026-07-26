Las declaraciones del biministro Claudio Alvarado, en que afirma que no hay un liderazgo ordenador en la oposición como contraparte efectiva al Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), ya levantaron reacciones desde el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS) y el propio FA.

El secretario de Estado, en entrevista con El Mercurio, señaló a propósito del trámite de la megarreforma que “sería ofensivo” manifestar que el Socialismo Democrático tuvo que rendir cuentas al FA y el PC, “pero sí siento que no hay un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio y al Partido Comunista que permita llevar la discusión hacia aspectos que motiven un acuerdo con el Gobierno”.

En esta misma línea, el titular del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob) añadió que “da la impresión de que cuando se generan esas dos visiones, hay una claramente que tiene un liderazgo por sobre la otra”.

Así, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, respondió que “el problema está en el oficialismo, y especialmente en Chile Vamos, que no está haciendo un contrapeso a las posturas más extremas e ideológicas que se están planteando desde libertarios y desde republicanos. No vemos una contraparte que, de verdad, tenga la posibilidad de ceder aspectos estructurales de sus propuestas para encontrar un equilibrio y acuerdos que se planteen en serio".

En ese sentido, señaló que esa coalición debe revisar y hacer una autocrítica, o que “de lo contrario, se van a terminar diluyendo en la extrema derecha . Nosotros tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos, y nos planteamos desde nuestras propias convicciones”.

“El problema lo tiene el gobierno”: PPD, PS y FA responden a Alvarado tras cuestionar liderazgo opositor DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por su parte, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, al ser consultada por las definiciones del biministro Alvarado, comentó en Estado Nacional de TVN: “Soy abogada no más, pero en psicología eso se llama proyección. Cuando no hay un liderazgo en la derecha, que logre ordenar a su sector, que es el oficialismo, el gobierno y tienen toda esta gente que les pone música distinta, evidentemente lo más fácil es tirar la pelota para el arco contrario”.

La senadora también recalcó que “el problema lo tiene mucho más el Gobierno que la oposición”.

“El problema lo tiene el gobierno”: PPD, PS y FA responden a Alvarado tras cuestionar liderazgo opositor SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Consultada por las palabras de Alvarado, la diputada y candidata a la presidencia del FA, Gael Yeomans, declaró que “no va a lograr dividirnos. Nosotros buscamos la unidad y en ese trabajo hemos estado impulsándolo con los distintos partidos políticos, así que no vamos a caer en eso, al contrario, nosotros lo que buscamos es que frente a los retrocesos y la agenda que ellos están levantando, la máxima unidad sea la respuesta”.

“El problema lo tiene el gobierno”: PPD, PS y FA responden a Alvarado tras cuestionar liderazgo opositor Dedvi Missene

El senador Diego Ibáñez, de la misma colectividad, señaló que “el ministro del Interior está más preocupado de la oposición que su propio gobierno, que está muy fragmentado, muy dividido. Yo le diría que se preocupe de lo importante, de tener una reforma que le hable a las familias chilenas, a la clase media”.

Así, el parlamentario llamó al secretario de Estado a “no a ser opinólogo de los problemas que pasan dentro de la izquierda, que por lo demás son totalmente ficticios y no es lo que se espera de un ministro del Interior para Chile”.