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    Política

    Martínez vs. Yeomans: los contrastes entre las mujeres que compiten por liderar la nueva fase del FA

    La actual presidenta y la diputada medirán fuerzas en agosto próximo. Ambas representan a sectores distintos del partido y se han visto enfrentadas en algunos episodios que han marcado la historia de la colectividad. Acá algunos de ellos.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Constanza Martínez y Gael Yeomans.

    La batalla por la presidencia del Frente Amplio (FA), partido en el que milita el expresidente Gabriel Boric, está desatada. La contienda será entre Constanza Martínez, actual timonel de la colectividad, y la diputada Gael Yeomans.

    Ambas comparten trayectoria política en el partido, aunque siempre desde sectores distintos y con roles diferentes. La Tercera seleccionó momentos relevantes entre las competidoras, quienes -entre el 8 y el 9 de agosto- medirán fuerzas por la cabeza del FA.

    Derrota política

    Si bien Yeomans se ha posicionado como una carta de impugnación a la continuidad de Martínez, hace solo unos meses la diputada colaboró estrechamente con el sector de la timonel del FA, al convertirse en jefa de la campaña presidencial de Gonzalo Winter.

    Esas elecciones de primarias en la izquierda simbolizaron uno de los mayores golpes y fracasos para el proyecto político del FA, ya que pasaron de ganar la Presidencia con Boric a quedar relegados a un tercer lugar, con menos del 10% de las preferencias. Los comicios significaron una dura derrota para la diputada.

    Martínez, por otro lado, tuvo un fallido intento de competir por un cupo de diputada en el distrito 8, siendo timonel del partido.

    Finalmente, no disputó un escaño e intentó convencer a Gustavo Gatica para postularse a la Cámara en cupo frenteamplista, por el mismo distrito 8. Su apuesta nuevamente falló, pues el ahora parlamentario se inscribió en la nómina del PC.

    Comienzos en el FA

    Previo a sus fracasos, los caminos de las dos candidatas a la presidencia del partido se cruzaron desde antes de los inicios del FA, lanzado en 2017.

    Ese año, Yeomans comenzó su carrera parlamentaria, cargo que actualmente mantiene. Antes de eso, la diputada dio sus primeros pasos a la par del movimiento estudiantil y con los años llegó a tener una alianza -al alero de Izquierda Libertaria- con los sectores de Diego Ibáñez y Antonia Orellana.

    Martínez, por otro lado, tuvo sus primeros pasos en política en el denominado autonomismo, otra de las vertientes fundadoras del FA. Allí, en su época universitaria, se integró al círculo de Boric y otras figuras como los diputados Gonzalo Winter y Constanza Schönhaut, todos estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile.

    El estallido

    Uno de los momentos relevantes en el crecimiento del FA fue el estallido social de 2019. Varios dirigentes del partido salieron a las calles a protestar en contra del gobierno de Sebastián Piñera. En el ámbito parlamentario, incluso, se presentó una acusación constitucional en contra del entonces mandatario, la que fue respaldada por Yeomans.

    En ese período, Martínez también vio de cerca la ofensiva parlamentaria de la oposición. Si bien no era diputada, sí trabajaba como asesora de Gonzalo Winter, otra de las figuras protagonistas de la época.

    La foto de Boric

    Un hito que siempre es recordado en el FA es cuando a Yeomans le tocó, como presidenta de Convergencia Social y en el contexto del estallido, llevar al entonces diputado Boric al tribunal supremo del partido.

    Esto, luego de que él firmara a título personal, sin la venia de la colectividad, el acuerdo constitucional de noviembre de 2019. “Nosotros tomamos decisiones colectivas”, dijo Yeomans en esa ocasión, para defender la jugada contra el ahora expresidente. La movida produjo la suspensión de la militancia de Boric durante la investigación y una amonestación privada posteriormente.

    Mientras Yeomans apuntaba contra Boric, Constanza Martínez mantuvo un bajo perfil público al ser la jefa de gabinete de Winter. Sus cercanos, sin embargo, indican que ella fue una de las que le dieron apoyo interno al exmandatario para enfrentar el caso.

    La llegada al poder

    La llegada a La Moneda de Boric implicó que las dos candidatas a la presidencia del FA compartieran por primera vez la primera línea mediática de la política.

    Yeomans inició su segundo periodo parlamentario, en el que le tocó asumir roles relevantes en el entonces oficialismo, con la presidencia de la poderosa Comisión de Hacienda. La congresista también siguió de cerca la tramitación de la reforma de pensiones, el principal hito del gobierno de Boric.

    Martínez, por su lado, asumió la delegación presidencial de la Región Metropolitana, que siempre queda bajo escrutinio público por polémicas relativas a conciertos musicales y violencia en los partidos de fútbol que se disputan en la zona.

    Ella cumplió con ese rol hasta julio de 2024, cuando renunció al cargo para asumir la presidencia de la lista de consenso que conformaron todas las facciones internas del FA.

    Tono contra el gobierno

    Tras el fin de la era Boric y el inicio de la administración de Kast, si bien tanto Martínez como Yeomans han sostenido un duro tono contra La Moneda, en ocasiones han tenido matices.

    La diputada, por ejemplo, amenazó con presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en momentos en que el oficialismo empujó un libelo contra el exministro Nicolás Grau. Sin embargo, Martínez -desde la presidencia del partido- tomó distancia de esa ofensiva.

    “Cuando uno parte de la premisa de decir que porque se aprueba la acusación del exministro Grau entonces nosotros evaluamos una acusación, no, porque creo que lo pone en una situación de parangón, y creo que lo que se está planteando en esta acusación está basado en argumentos que ya han quedado descartados por organismos autónomos y también por economistas constitucionalistas muy destacados”, dijo en junio pasado, en entrevista con CNN Chile.

    Principal promesa

    En el marco de la campaña, ambas candidatas fijaron sus principales propuestas. Yeomans pretende que el FA “tenga una voz más protagónica” e “incidencia frente a los retrocesos de Kast”.

    En la misma línea, apunta a que “cualquier persona que entre al FA pueda llegar a la presidencia del partido por trabajo y formación, no por sus vínculos personales”.

    Martínez, en tanto, busca “fortalecer el partido como una herramienta social (...), profundizar la cultura de participación basal (...), fortalecer la incidencia de nuestro partido (...) y la elaboración de un plan ‘Chile 2050’ que nos permita orientar nuestros futuros programas municipales y de gobierno”.

    Más sobre:LT SábadoGael YeomansConstanza MartínezFAFrente Amplio

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