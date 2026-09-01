Barros confirma que hay un texto listo para que Milei firme derogación del decreto sobre Estrecho de Magallanes

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, intentó cerrar este martes la discusión con Argetina que se abrió cuando un general trasandino cuestionó la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Además, abordó la visita -que se desarrollará durante el día- del Presidente José Antonio Kast a la zona en medio de este escenario de tensión.

“A esta altura no hay discusión cuando el ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Armanda dice que el estrecho es chileno, se acabó la discusión”, comenzó señalando en entrevista con radio Duna.

“Se reconoció que era una confusión, el decreto establecía una especie de soberanía compartida en el estrecho, es un tema que ha tenido progreso; de un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del Presidente Javier Milei”, agregó.

Javier Milei y José Antonio Kast

Asimismo, confirmó que ya existe un texto listo para que Milei firme la derogación del decreto sobre Estrecho de Magallanes, señal que pedían parlamentarios chilenos para cerrar el tema.

Con respecto al viaje de Kast a Magallanes, sostuvo que se trata solo “de una coincidencia”.

“Es parte de un programa de capacitación y de entrenamiento. La invitación es al Presidente y al ministro de Defensa. No olvidemos la meta del Presidente de recorrer todas las regiones de Chile”, argumentó.

Pese a estas declaraciones, el tema no queda hasta ahí. Y es que durante la quinta edición del Foro Madrid, que tendrá lugar este jueves 3 de septiembre en Santiago de Chile, el presidente argentino Javier Milei llegará a nuestro país para ser partícipe del evento y encontrarse con su par chileno José Antonio Kast.

Se espera que en ese encuentro ambos mandatarios aborden la polémica que ha envuelto a las dos naciones durante los últimos días.