Bachelet concreta cita con Lula en medio de duro momento de su cruzada a la ONU y próximo sondeo informal sería clave

La expresidenta Michelle Bachelet finalmente se reunió la tarde de este lunes con el Mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio del complejo momento por el que pasa su carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz de los resultados en los sondeos preliminares del Consejo de Seguridad sobre las opciones de las candidaturas.

Previo a su desembarco en Brasilia, la otrora dos veces jefa de Estado chilena tuvo un paso por Ciudad de México, donde también logró un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos gobiernos patrocinan su contienda por la Secretaría General de Naciones Unidas y con ellos debía analizar su viabilidad. A diferencia del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que retiró el respaldo de Chile a su llegada a La Moneda.

La estadía de Bachelet en México generó cierta incertidumbre sobre el compromiso de ese país con su candidatura. La líder mexicana puso en duda si podría recibir a la socialista y en un diálogo con la prensa local dijo que era necesario revisar “las posibilidades” de éxito en la cruzada.

En la reunión con Lula, en tanto, según medios brasileños como Folha de Sao Paulo, ambos habrían coincidido que la próxima ronda de las votaciones informales -en septiembre- sería clave para evaluar mejor la viabilidad para las aspiraciones de suceder al portugués António Guterres en el máximo cargo del organismo multilateral.

En el entorno de Bachelet, por su parte, tildan de positivas las citas que tuvo con Sheinbaum y Lula, pese al duro escenario de su cruzada.

A fines de julio, el Consejo de Seguridad realizó su primera votación secreta para sondear los respaldos a los candidatos. En este proceso, cada uno de los 15 países deben indicar si respalda, rechaza o se mantiene neutral respecto a cada nombre.

En aquella primera ronda, Bachelet apareció en cuarto lugar, con 6 apoyos, 5 votos de desaliento y 4 sin opinión.

En una segunda consulta, realizada hace poco más de una semana, Bachelet quedó penúltima, al recibir solo 2 apoyos, 6 votos negativos y 7 neutros.

Ahora, Bachelet deberá esperar el desarrollo de las siguientes votaciones informales, en que un nuevo revés podría ser crucial.