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    La ruta a la Copa Libertadores: el complejo fixture que marcará el futuro de la U y la UC en la lucha por el Chile 2

    La lucha por el cupo directo al certamen continental tiene igualados en puntaje a ambos elencos estudiantiles.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La ruta a la Copa Libertadores: los calendarios que vienen en la U y la UC en la lucha por el Chile 2. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    La U y la UC luchan por el cupo directo a la Copa Libertadores. Ambos conocen su calendario para el tramo final de la Liga de Primera.

    Actualmente los dos elencos tienen 36 puntos, pero Universidad Católica tiene una leve ventaja sobre Universidad de Chile por su diferencia de gol (+15 ante +11).

    Desde la fecha 22 hasta la 30, ambos equipos disputarán nueve partidos, con el segundo Clásico Universitario de la temporada programado para la jornada 26. Un partido clave para el Chile 2.

    En el caso de los azules, los últimos encuentros los han llenado de dudas. La derrota ante Colo Colo y Universidad de Concepción permitieron que los cruzados se metieran de lleno en la pelea.

    Cometimos dos errores muy graves. Los dos goles de ellos fueron errores nuestros. A partir de eso, el partido se nos hizo cuesta arriba. Después, empezamos a tener el control del partido. Sabíamos que la cancha era esto, pero intentamos jugar igual”, señaló Fernando Gago para justificar la derrota ante el Campanil.

    La cancha es un factor influyente muy grande en el partido. No estaba en condiciones para poder jugar, hubo muchos detalles en que la pelota picaba mal y habían pérdidas. Es algo para los dos equipos, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso y de ahí salieron los errores. No me correspondía decir si se tenía que suspender o no”, se justificó el DT.

    En la UC, en tanto, Daniel Garnero reconoció la importancia de vencer a O’Higgins por las críticas que han surgido en la UC durante las últimas semanas. “Este es un juego en quesi pierdes dos partidos, a mi me echan a la mierda.No hicimos el mejor partido, tenemos que mejorar”, enfatizó. Luego, ironizó: “Me encanta cuando quieren analizar. Cuando no jugamos bien hay una profundidad de análisis terrible...en otros equipos sacan resultados y está todo bárbaro”, cerró.

    El camino de la U

    Fecha 22: Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido - 5 de septiembre, 20 horas, Estadio Nacional.

    Fecha 23: Deportes La Serena vs. Universidad de Chile - 13 de septiembre, 15 horas, estadio La Portada.

    Fecha 24: Universidad de Chile vs. Ñublense - 9 de octubre, 20 horas, Estadio Nacional.

    Fecha 25: Universidad de Chile vs. Everton - fin de semana 25 de octubre, horario por definir.

    Fecha 26: Universidad Católica vs. Universidad de Chile - fin de semana 1 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 27: Universidad de Chile vs. Cobresal - fin de semana 8 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 28: O’Higgins vs. Universidad de Chile - fin de semana 22 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 29: Deportes Concepción vs. Universidad de Chile - fin de semana 29 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 30: Universidad de Chile vs. Unión La Calera - fin de semana 6 de diciembre, horario por definir.

    El camino de la UC

    Fecha 22: Everton vs. Universidad Católica - 5 de septiembre, 17.30, estadio Sausalito.

    Fecha 23: Palestino vs. Universidad Católica - 12 de septiembre, 20 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

    Fecha 24: Universidad Católica vs. Audax Italiano - 10 de octubre, 20 horas, Claro Arena.

    Fecha 25: Unión La Calera vs. Universidad Católica - fin de semana 25 de octubre, horario por definir.

    Fecha 26: Universidad Católica vs. Universidad de Chile - fin de semana 1 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 27: Universidad Católica vs. Deportes Limache - fin de semana 8 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 28: Colo Colo vs. Universidad Católica - fin de semana 22 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 29: Universidad Católica vs. Huachipato - fin de semana 29 de noviembre, horario por definir.

    Fecha 30: Universidad de Concepción vs. Universidad Católica - fin de semana 6 de diciembre, horario por definir.

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