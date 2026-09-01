Juicio premonitorio: el día en que Andre Agassi adelantó el final de la carrera de Novak Djokovic

La imagen dio la vuelta al mundo, tanto por el dramatismo como por la sorpresa que trajo consigo. La participación del tenista serbio Novak Djokovic, exnúmero del mundo, en el US Open terminó entre lágrimas. El balcánico fue eliminado en la primera ronda del último Grand Slam y las dudas sobre el futuro de su carrera se multiplicaron.

El deportista de 39 años fue derrotado por el argentino Mariano Navone (49°) con parciales de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. Épico partido a cinco sets que duró 4 horas y 36 minutos que redundó en la eliminación más temprana del europeo en la primera ronda de un Grand Slam, después de 20 años.

El más ganador de este tipo de torneos, con 24 coronas, alcanzó las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam el año pasado, además de la final del Abierto de Australia a principios de este año. Tras ser eliminado en la tercera ronda del Abierto de Francia y en el estreno de Estados Unidos, los días compitiendo al más alto nivel están cerca del final.

Emotivo momento

Djokovic sintió que su cuerpo le fallaba y vomitó varias veces durante ese disputado partido ante el transandino. Cuando perdía 3-1 en el set decisivo, el público del estadio Arthur Ashe lo animó efusivamente.

Aun así, Nole rompió en llanto mientras el partido se jugaba. Más tarde, una vez consumada la eliminación, el serbio compartió a los medios del ATP Tour detalles sobre ese desahogo emocional, además de la cruel verdad de que quizás no le quede mucho más que ofrecer al más alto nivel.

“El público fue muy amable. Estoy muy agradecido de vivir esta experiencia. Cuando se trata del partido en sí, con la sensación general de cómo me sentía físicamente al jugar, realmente no fue agradable”, advirtió Djokovic.

Asimismo, el tenista agregó que “detesté cada momento que pasé en la cancha por eso. Pero desde la perspectiva del público y el apoyo desde el principio, sinceramente fue algo increíble. Intentaron animarme en momentos importantes y lamento mucho no haber rendido tan bien como debería, podría o hubiera querido para ellos”.

En la misma conversación, el serbio describió los problemas físicos que ha mantenido durante toda la temporada. Los mismos que hoy, muy cerca de la cuarentena de edad, confirmaron que el final de la carrera del balcánico está pronto a su final.

“Creo que era obvio que la sensación en la cancha fue horrible para mí. Es algo que, por desgracia, he tenido que soportar prácticamente en todos los partidos de este año. Vómitos y más vómito. Luego, todo mi cuerpo empieza a colapsar, básicamente calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro me fallaron, no pude terminar el partido”, aseguró Nole.

El vaticinio de Agassi

El estadounidense de raíces iraníes es uno de los que mejor conoce al serbio, a quien entrenó entre 2017 y 2018. Este mes se estrenó un nuevo documental que ofrece un acceso sin precedentes a su trayectoria profesional, producción en la que El Kid de Las Vegas también participó.

En Novak Djokovic: El lobo en invierno, el ícono norteamericano lanzó una cruda advertencia que retumba con mucha más fuerza después de la dolorosa eliminación de Djokovic en Nueva York a manos del argentino.

“No sé cuándo llegará el final para Novak. Pero lo único que puedo decir es que, cuando llega, siempre llega rápido”, aseguró el extenista, uno de los nueve que ganó los cuatro torneos más importantes del circuito.

Pese a ello, Agassi cree que el serbio, que ha ganado 24 Grand Slams, todavía tiene algo más que dar para el deporte blanco: “no creo que se le haya valorado lo suficiente por todo lo que ha aportado al tenis. Nadie puede igualar sus logros. Es innegable: es el mejor de todos los tiempos”.