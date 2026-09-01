Retail mediano reorienta estrategia de créditos hacia clientes menos riesgosos

Abc registra por primera vez un trimestre con ganancias tras fusión entre La Polar y AbcDin

En medio de un escenario comercial y de riesgo desafiante, el retail mediano decidió reorientar sus estrategias crediticias hacia un segmento de clientes de mejor perfil financiero, hecho que Tricot, Hites y ABC revelaron en sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre.

ABC reportó en el primer semestre pérdidas por $12.789 millones, una profundización respecto de los -$9.054 millones del ejercicio previo. En tanto, los ingresos cayeron 9,4% a $213.491 millones.

En su análisis razonado explicó que, en el segundo trimestre de 2026, “las decisiones tomadas desde la integración de Abcdin y La Polar —racionalizar la red, reconvertir formatos y reorientar el mix hacia categorías de mayor margen— se tradujeron en una expansión de rentabilidad que no depende de efectos puntuales. Todo ello en un entorno exigente, con un escenario geopolítico global que sigue presionando el consumo”, indicó.

Junto con ello detalló que la caída en los ingresos se explicó por el segmento retail, que anotaron una baja de 12,5%, mientras el retail financiero se mantuvo estable en $28.245 millones.

“En el negocio financiero, la reconfiguración del portafolio hacia clientes de mejor perfil crediticio y mayor deuda promedio permitió sostener el nivel de ingresos del segmento con una base de cuentas activas inferior a la de doce meses atrás, avanzando hacia una cartera de menor riesgo y mayor ingreso por cliente”, dijo la firma.

El resultado operacional del segmento se situó en $3.582 millones, un 32,2% por sobre el trimestre comparable.

El stock de cartera bruta alcanzó $248.270 millones al cierre del segundo trimestre, con una tasa de riesgo (stock de provisión incobrable /cartera bruta) de 17,3%.

“Los clientes con saldo deudor totalizaron 391.101 y la deuda promedio por cliente llegó a $634.798, frente a $532.900 doce meses atrás. El portafolio se ha concentrado en un número menor de clientes con mayor exposición individual, resultado buscado de la política de originación más selectiva implementada desde 2025″, detalló la firma.

En esa línea, expuso que la base de clientes es 16,1% menor que la de doce meses atrás, “lo que refleja que el mayor ingreso por cliente compensa la reducción del número de cuentas activas”.

Hites: clientes de mejor perfil

La empresa reportó una caída de 9% en su ebitda al primer semestre, totalizando $11.854 millones, mientras los ingresos se expandieron 5,6%.

El segmento retail reportó un ebitda de $1.755 millones, equivalente a una merma de 76,2%; mientras que el ebitda del segmento financiero avanzó 78,3% a $10.100 millones.

En su análisis razonado explicó que los ingresos del negocio financiero alcanzaron $ 21.779 millones en el segundo cuarto, registrando un aumento de 21,2% respecto al segundo trimestre de 2025, mejora que da cuenta de nuevos productos como “asistencias, seguros, tarjeta con garantía”:

En tanto, “el costo por riesgo se mantiene en niveles razonables para una cartera creciente en un contexto de mejor segmentación de clientes con visión de largo plazo. Indicador relevante es que la cartera repactada disminuyó al 17,4%”.

La compañía informó que su tasa de riesgo llegó a 14,6% una baja respecto del 16,5% del mismo periodo de 2025, “reflejando una estrategia focalizada en la captación y profundización de clientes de mejor perfil crediticio. Asimismo, los castigos disminuyeron un 17,5% interanual, resultado de una contención efectiva en la gestión de cobranza”, indicó.

Junto con ello, Hites señaló que su cartera creció $22.939 millones con respecto al segundo cuarto del ejercicio pasado, alcanzando $ 150.232 millones.

Destacó también la mejora en el porcentaje de cartera al día pasando de 73,4% a 75,6%, en tanto el índice de recaudación sobre cuentas por cobrar ascendió al 92,6%, frente al 88,6% anterior.

Tricot: mayor filtro a nuevos clientes

Tricot reportó un ebitda de $26.392 millones en el primer semestre, lo que significó un alza de 8%, mientras que sus ingresos ordinarios crecieron 10,8%.

En el detalle, el ebitda del segmento retail creció 18% entre enero y junio a $9.861 millones, mientras que el ebitda del segmento financiero cayó 11,2% a $8.818 millones.

En su análisis razonado explicó que la cartera creció 14,4% en el segundo trimestre, impulsada a su vez por un aumento de 16,3% en las colocaciones

Según la firma, “la cartera logró expandirse gracias a una mayor deuda promedio en los clientes de mejor comportamiento, respaldada por nuestros modelos de gestión de cartera, los cuales han determinado que resulta más eficiente aumentar la deuda de clientes”.

En el periodo el gasto por provisiones llegó a $6.548 millones, un incremento de 16,8% respecto del mismo trimestre del 2025, explicado “por la expansión del tamaño de la cartera y, también, por el incremento de los castigos generados por la baja en el nivel de contactabilidad asociada al uso obligatorio del prefijo 600 en las llamadas de cobranza”.

“A pesar de que esta medida quedó sin efecto en marzo de este año, luego de un pronunciamiento de la Corte Suprema, sus efectos en los castigos demorarán algunos meses en estabilizarse”, dijo la compañía.

Junto con ello, reveló que la tasa de riesgo llegó a 18,6% al durante el segundo trimestre, versus 19,2% del 2025.

En el segundo trimestre “el número de clientes activos aumentó 0,6% en comparación con el mismo trimestre de 2025, alcanzando un total de 458.210. El control de riesgo, orientado a ir mitigando el aumento de los castigos, ha implicado mantener filtros más estrictos para la incorporación de clientes nuevos, lo que explica, entre otros motivos, el menor crecimiento observado este trimestre en la cantidad de clientes”, indicó.