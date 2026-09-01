Bachelet prepara cita con Lula en complejo momento de su candidatura a la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet llegó este domingo a Brasil para sostener una cita crucial con el Presidente de dicho país, Lula da Silva. El gobierno de este último y el de Claudia Sheinbaum en México son los dos patrocinadores de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, que hoy enfrenta su momento más complejo.

Hasta el cierre de esta edición se esperaba que entre la noche de este lunes y la jornada de este martes Bachelet concretara su reunión con Lula, principal sostén de su nominación, pues ambos compartieron durante el primer gobierno de la expresidenta y tienen una relación de amistad.

Además, el Mandatario brasileño ha convertido los temas internacionales en uno de los ejes de su campaña por su propia reelección en el Ejecutivo, por lo que una hipotética decisión de retirar el apoyo de Brasil a Bachelet generaría muchos más costos internos para Lula.

Por lo mismo la cita entre Bachelet y Lula, quienes cuentan con un contacto fluido, se proyecta como clave.

Bachelet ya estuvo la semana pasada en México, donde arribó un martes y pudo concretar su cita con Claudia Sheinbaum recién el viernes, luego de zigzagueos de la Presidenta mexicana.

Tanto en Brasil como en México se ha instalado un pesimismo respecto de la candidatura de Bachelet, en medio de su peor momento. Esto luego de que hace unas semanas el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera su segunda votación informal respecto de las ocho candidaturas.

El “straw poll” ubicó a Bachelet en el penúltimo lugar y solo superó a la candidata ecuatoriana Ivonne Baki (patrocinada por Tonga). En la práctica, obtuvo solo dos respaldos de 15 posibles.

Fue superada por Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues (Guyana), Rafael Grossi (Argentina), Macky Sall (Senegal), Olara Otunnu (Uganda) y María Fernanda Espinosa (Ecuador).

El Consejo de Seguridad debe decidir en los próximos meses una carta particular entre todos los candidatos, para llevar como propuesta ante la Asamblea General de la ONU. En el grupo de 15 países hay cinco con poder de veto: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos.

Este último país es contrario a la nominación de Bachelet, a quien ha criticado abiertamente el embajador de Washington ante la ONU, Michael Waltz. Al Presidente Donald Trump no le gusta la candidata chilena y el fantasma de un eventual veto se ha instalado con fuerza.

La propia expresidenta se puso en ese escenario, en junio pasado, cuando señaló que “si alguien me veta por creer en la democracia me sentiré honrada”.

Con el panorama en contra, los defensores de Bachelet ya han comenzado a blindar su imagen ante una hipotética derrota. Esta semana, sin ir más lejos, el excanciller José Miguel Insulza dijo a este medio: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas. Pase lo que pase, su figura no será afectada”.

Todo este escenario solo ha reafirmado el pesimismo de Brasil y México con respecto a la candidatura de Bachelet, que en marzo perdió fuerza luego de que el Presidente José Antonio Kast decidiera quitarle el respaldo del Ejecutivo, entregado en septiembre del año pasado por el expresidente Gabriel Boric.

A modo de ejemplo de la caída de las expectativas sobre Bachelet, la embajada de Brasil en la ONU ha emitido varios informes sobre la candidatura. Los primeros eran positivos. Luego del primer “straw poll”, donde Bachelet quedó cuarta, se analizaron las probabilidades de quiénes de los países con poder de veto la apoyaron. Tras la última medición informal, se ciñeron a informar internamente los resultados.