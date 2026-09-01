SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Subsecretaria de la Mujer: “Cuando el victimario se da cuenta de que no puede acercarse a la víctima, busca otras medidas a través de medios digitales”

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, Marcia Raphael abordó el proyecto de ley Cautelares Reforzadas, que presentó el gobierno para incrementar la protección de las mujeres víctimas de violencia y que incluye iniciativas para afrontar el hostigamiento digital. También busca que la tobillera electrónica pueda ser instalada “en personas que aún no son formalizadas”.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    31-08-2026. Marcia Raphael, subsecretaria de la Mujer. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    La semana pasada el gobierno ingresó el proyecto de ley Cautelares Reforzadas, que busca fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por Ignacia Canales y Rodrigo Álvarez, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, abordó detalles de la iniciativa y entregó cifras que dan cuenta de un crudo escenario: en 2024 el 20,8% de los 44 femicidios los cometieron “personas que tenían medidas cautelares”.

    ¿Qué situaciones identificaron para trabajar en esta nueva norma?

    Esto no es un proyecto nuevo, en el fondo perfecciona los proyectos que ya existen. Nuestro gran propósito es, primero, proteger a la mujer de la violencia, que es el objetivo único y gran objetivo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero además de eso veíamos ciertos problemas de coordinación. Por ejemplo, en la continuidad de las medidas cautelares en casos de mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar o víctimas de violencia contra la mujer. En ese tipo de coordinación, cuando se pasa de un tribunal de familia al Poder Judicial había un cierto vacío porque (los agresores de) las víctimas quedaban sin estas medidas cautelares. El proyecto lo que pretende es mantener una continuidad de las medidas cautelares que son clave para minimizar el riesgo que tienen las mujeres que sufren violencia.

    ¿Se dieron cuenta de una falla en el sistema de protección y es lo que buscan mejorar?

    Exactamente. Y para eso lo que señala el proyecto de ley es justamente generar un protocolo de coordinación entre ambas sedes, sede familia y sede penal.

    ¿Cómo se hace esa coordinación? ¿Se genera un protocolo?

    Exactamente. El proyecto de ley lo que señala es generar un protocolo de coordinación entre ambos poderes (...). Hay una estadística que es importante. Las estadísticas del año 2025 van a ser anunciadas el próximo viernes pero, por ejemplo, en el año 2024 hubo 44 femicidios y de esos, el 20,8% fueron femicidios con personas que tenían medidas cautelares. Si lo extrapolamos, una de cada cinco víctimas de estos femicidios es una persona que ha tenido medidas cautelares interpuestas.

    ¿Con el proyecto se busca evitar eso?

    Busca evitar eso. En el fondo permite fortalecer y coordinar mejor las medidas para que ese riesgo que constantemente tienen las mujeres pueda ser disminuido. El proyecto de ley tiene cinco puntos importantes (...). Por ejemplo, los riesgos son altos cuando en reiteradas ocasiones se ha demostrado que no respetan la medida cautelar y continúan acercándose a la víctima, que ahí exista la posibilidad también de declarar prisión preventiva, que hoy día no se declara. El tema también de la tobillera electrónica, que hoy día solamente se puede instalar una vez que esté formalizada la persona. Lo que se pretende con este proyecto es que, dada la información que se tenga, que sea fuerte, potente, segura, permita también instalar la tobillera en personas que aún no son formalizadas, porque ahí puede haber vacíos y pueden ocurrir estos riesgos que señalo (...). Además, hoy día si las tobilleras electrónicas el victimario las rompe, les hace daño, solamente se tipifica como daño a un bien público y nosotros queremos que sea tipificado más allá de eso y que le permita tener la prisión preventiva.

    ¿Cuántos quedan sin ser formalizados y sin tobillera?

    Debo reconocer que no tengo un número. Tarea para la casa porque creo que es importante.

    ¿Cuáles son las medidas cautelares que más se transgreden? Me imagino que debe ser la orden de alejamiento.

    La orden de alejamiento es la medida que más se transgrede y normalmente por un propósito: para volver a reincidir en la violencia.

    El proyecto incorpora el hostigamiento digital como una conducta que podría ser objeto de una medida cautelar. ¿Cuáles son los episodios concretos que tomarían en cuenta?

    Es una nueva medida cautelar. Hoy día en reiteradas ocasiones el victimario amenaza a la víctima constantemente porque a lo mejor tiene una medida cautelar de alejamiento, pero se puede comunicar con ella a través de estas herramientas digitales. Por lo tanto, ahí también habría que interponer una medida cautelar.

    Imagino que si lo incluyeron en el proyecto es porque lo identificaron como una problemática.

    Absolutamente, y cada vez más grande. Cuando el victimario se da cuenta de que no puede acercarse a la víctima, busca otras medidas. ¿Y cuáles son los medios para seguir hostigando a la víctima? A través de los medios digitales.

    ¿Qué otras formas de fiscalización para que se cumplan las cautelares se sumarán al proyecto?

    Los inspectores de seguridad municipal van a tener un rol más importante. La ley señala que tienen que ir acompañados con un carabinero, pero se les entregarían más atribuciones, por ejemplo, de ayudar incluso a la policía a tener más fiscalización en las direcciones de las víctimas. Permitir investigar y controlar más a la víctima (sobre) si efectivamente el victimario está alejado o se ha ido acercando. Vamos a tener un paraguas mucho más grande de inspectores de seguridad municipal, quienes van a permitir hacer el trabajo a lo mejor más pequeño, más de día a día, que muchas veces sabemos que carabineros no tienen la cantidad de funcionarios para poder hacerlo.

    ¿Hay recursos para eso? Cada municipalidad tiene su propia realidad.

    Cada municipio tiene su propia realidad. Este es un proyecto de ley que va a ser presentado, integrado a la Cámara de Diputados y ahí va a comenzar el debate. Estamos abiertos absolutamente a debatirlo, discutirlo y a ingresar nuevas medidas si son necesarias.

    Más sobre:Desde la RedacciónMarcia RaphaelCautelares ReforzadasMinisterio de la MujerTobillera electrónica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

    Arrau valora condena a 18 acusados por ataque al Molino Grollmus y afirma que atentados incendiarios han caído 22% este año

    Fiscalía abre nueva arista en caso Franco Vargas y formalizará a ocho militares por apremios ilegítimos a otros tres conscriptos

    Corte Suprema inicia históricas jornadas de alegatos de jueces que arriesgan ser removidos por mal uso de licencias médicas

    Lo más leído

    1.
    Corte acoge recurso de amparo de senadora Camila Flores y ordena acotar información de dispositivos incautados

    Corte acoge recurso de amparo de senadora Camila Flores y ordena acotar información de dispositivos incautados

    2.
    Bachelet y Lula acuerdan permanencia de candidatura a la ONU apostando al próximo “straw poll”

    Bachelet y Lula acuerdan permanencia de candidatura a la ONU apostando al próximo “straw poll”

    3.
    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    4.
    Sinceramiento de Vial (REP) sobre que rechazaría la reforma de seguridad si la impulsara Jara desata nuevo round oficialista

    Sinceramiento de Vial (REP) sobre que rechazaría la reforma de seguridad si la impulsara Jara desata nuevo round oficialista

    5.
    Oposición cuestiona proyecto que endurece penas por ofensas a policías y defiende que rechazo no implica estar contra Carabineros

    Oposición cuestiona proyecto que endurece penas por ofensas a policías y defiende que rechazo no implica estar contra Carabineros

    6.
    Cámara aprueba aumentar sanciones por ofensas contra carabineros y otras autoridades policiales

    Cámara aprueba aumentar sanciones por ofensas contra carabineros y otras autoridades policiales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”
    Chile

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales
    Negocios

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    Casi el 60% de las empresas Ipsa subieron sus ganancias en el primer semestre

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa
    El Deportivo

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    La sentida despedida del Midtjylland a Darío Osorio: “Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”

    “De Chile al sur de Londres; ahora es cuando empieza”: Darío Osorio se presenta en las redes sociales de Crystal Palace

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026
    Cultura y entretención

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia
    Mundo

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia

    Perú: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relaciones diplomáticas con Irán

    ¿Qué hay detrás de la salida de Dan Driscoll?: la renuncia que revela la pugna por el rumbo del Ejército de EE.UU.

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”