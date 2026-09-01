Comisión mixta logra acuerdo y destraba proyecto de reforma al sistema político

De forma unánime, la comisión mixta encargada de resolver las diferencias surgidas durante la tramitación de la reforma al sistema político, alcanzó esta tarde un acuerdo respecto del único artículo que permanecía pendiente, dejando la iniciativa en condiciones de avanzar a su etapa final en el Congreso.

Cabe recordar que las divergencias habían surgido durante el tercer trámite, tras el rechazo en el Senado de una enmienda propuesta por la Cámara de Diputados respecto a las exigencias para la constitución de partidos políticos.

En el texto, se exigía “expresar la condena a los sistemas totalitarios y a propugnar, incitar o usar la violencia como método de acción política”, además de “condenar los actos de corrupción y afirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.

Sin embargo, desde la Cámara Alta se advirtió la necesidad de “una redacción estrictamente concordante con la Constitución, para evitar futuras confusiones en su interpretación”.

Así, la comisión mixta, compuesta por representantes de ambas cámaras, consensuó finalmente una redacción que, de todas formas, exige a los partidos políticos expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario, condenar expresamente la violencia y comprometerse con la probidad y la transparencia en sus declaraciones de principios.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, senadora Danisa Astudillo (PS), valoró y agradeció la disposición, la rapidez y la aprobación por unanimidad de este consenso.

“Después de un pequeño espacio de debate, logramos un consenso unánime para despachar el único artículo que finalmente generaba disidencia en esta ley”, señaló la parlamentaria.

Con este acuerdo, el proyecto deberá ser ahora revisado y votado por ambas Cámaras del Congreso.