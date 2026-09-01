SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Comisión mixta logra acuerdo y destraba proyecto de reforma al sistema político

    La instancia zanjó por unanimidad la discrepancia sobre las exigencias que deberán incorporar los partidos en sus declaraciones de principios. La iniciativa deberá ser ahora revisada y votada por ambas cámaras.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    De forma unánime, la comisión mixta encargada de resolver las diferencias surgidas durante la tramitación de la reforma al sistema político, alcanzó esta tarde un acuerdo respecto del único artículo que permanecía pendiente, dejando la iniciativa en condiciones de avanzar a su etapa final en el Congreso.

    Cabe recordar que las divergencias habían surgido durante el tercer trámite, tras el rechazo en el Senado de una enmienda propuesta por la Cámara de Diputados respecto a las exigencias para la constitución de partidos políticos.

    En el texto, se exigía “expresar la condena a los sistemas totalitarios y a propugnar, incitar o usar la violencia como método de acción política”, además de “condenar los actos de corrupción y afirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.

    Sin embargo, desde la Cámara Alta se advirtió la necesidad de “una redacción estrictamente concordante con la Constitución, para evitar futuras confusiones en su interpretación”.

    Así, la comisión mixta, compuesta por representantes de ambas cámaras, consensuó finalmente una redacción que, de todas formas, exige a los partidos políticos expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario, condenar expresamente la violencia y comprometerse con la probidad y la transparencia en sus declaraciones de principios.

    Al respecto, la presidenta de la Comisión, senadora Danisa Astudillo (PS), valoró y agradeció la disposición, la rapidez y la aprobación por unanimidad de este consenso.

    “Después de un pequeño espacio de debate, logramos un consenso unánime para despachar el único artículo que finalmente generaba disidencia en esta ley”, señaló la parlamentaria.

    Con este acuerdo, el proyecto deberá ser ahora revisado y votado por ambas Cámaras del Congreso.

    Más sobre:Comisión mixtareforma al sistema político

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    Estados Unidos afirma que desarticuló una red de reclutamiento y recaudación de fondos de Hamas

    Juez de EEUU dictamina que presunto asesino de Charlie Kirk vaya a juicio: podría enfrentar pena de muerte

    Incendio de gran magnitud afecta a al menos dos galpones en recinto de la Zofri en Iquique

    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    Lo más leído

    1.
    Ministro de Seguridad se abre a fórmula de RN para salvar reforma constitucional: “No nos enamoramos de nuestra idea”

    Ministro de Seguridad se abre a fórmula de RN para salvar reforma constitucional: “No nos enamoramos de nuestra idea”

    2.
    Corte acoge recurso de amparo de senadora Camila Flores y ordena acotar información de dispositivos incautados

    Corte acoge recurso de amparo de senadora Camila Flores y ordena acotar información de dispositivos incautados

    3.
    Exembajador José Antonio Viera-Gallo: “El problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”

    Exembajador José Antonio Viera-Gallo: “El problema de Argentina no es Chile, son Las Malvinas”

    4.
    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión invitará a Quiroz y Mas

    5.
    Senado no logra despachar proyecto de Sala Cuna Universal y discusión termina con incidentes en tribunas

    Senado no logra despachar proyecto de Sala Cuna Universal y discusión termina con incidentes en tribunas

    6.
    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Incendio de gran magnitud afecta a al menos dos galpones en recinto de la Zofri en Iquique
    Chile

    Incendio de gran magnitud afecta a al menos dos galpones en recinto de la Zofri en Iquique

    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales
    Negocios

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    Casi el 60% de las empresas Ipsa subieron sus ganancias en el primer semestre

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa
    El Deportivo

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    La sentida despedida del Midtjylland a Darío Osorio: “Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”

    “De Chile al sur de Londres; ahora es cuando empieza”: Darío Osorio se presenta en las redes sociales de Crystal Palace

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026
    Cultura y entretención

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Estados Unidos afirma que desarticuló una red de reclutamiento y recaudación de fondos de Hamas
    Mundo

    Estados Unidos afirma que desarticuló una red de reclutamiento y recaudación de fondos de Hamas

    Juez de EEUU dictamina que presunto asesino de Charlie Kirk vaya a juicio: podría enfrentar pena de muerte

    Trump niega que esté forzando a Irán a negociar: “Me gusta mucho más nuestra posición ahora”

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”