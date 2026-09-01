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    Política

    La “operación Pedro Araya” que armó la directiva PPD para asegurar permanencia del senador en el partido

    Ante la arremetida del consejo metropolitano del partido -que pidió que el parlamentario evaluara su permanencia en la colectividad- y la amenaza de éste de dejar su militancia, Raúl Soto convocó a un encuentro extraordinario para este miércoles, donde también irán extimoneles de la tienda, para contener la eventual fuga del senador y calmar los ánimos internas.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Este lunes el presidente del Partido Por la Democracia, el diputado Raúl Soto, convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles de la mesa nacional de la colectividad, donde también fueron convidados los extimoneles de la colectividad. ¿La razón? Intentar construir una postura común en materia de seguridad, luego de la nueva polémica protagonizada en el partido por el senador Pedro Araya.

    La cita fue impulsada luego de una conversación que sostuvo Soto con Araya, para intentar calmar los ánimos generados luego de una entrevista concedida por el parlamentario a La Segunda, donde planteó estar dispuestos a cruzar la “vereda” y generar acuerdos con La Moneda. El senador por Antofagasta acusó una descontextualización de sus dichos, pues apuntaba específicamente a consensos en la reforma constitucional de seguridad, pero no fue suficiente para contener la caótica reacción en la interna del PPD donde algunos sectores resienten que comience a apoyar los proyectos del Ejecutivo.

    Ante esto, Araya se abrió este lunes a congelar su militancia en el PPD, sobre todo luego de una fuerte arremetida en su contra del consejo metropolitano de la colectividad de Ricardo Lagos que le pidió evaluar su continuidad en el partido.

    “Uno esperaría que el Consejo Metropolitano que sacó este acuerdo hubiera leído la entrevista completa antes de dejarse llevar por un titular (…) porque resulta muy difícil hacer política en serio, poder discutir, cuando parte importante de los dirigentes de un partido se dejan llevar por este tipo de situaciones”, sostuvo.

    En ese sentido, planteó que no tiene evaluado “salir del PPD, pero obviamente, uno no va a estar donde no lo quieren. Y en eso estamos pensando qué vamos a hacer. Probablemente congelemos la militancia durante un tiempo mientras se resuelve este entuerto con la directiva metropolitana del PPD”.

    Soto intervino en la crisis, pues no es primera vez que la figura de Araya genera incomodidad en el PPD. Ya lo hizo previamente durante la tramitación de la megarreforma económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast. En ese momento, el parlamentario incluso llegó a reunirse de manera íntima con el ministro Jorge Quiroz, en la casa del senador Rodolfo Carter.

    El rol de Pedro Araya en la megarreforma dejó esquirlas en el partido. De hecho, en el partido apuntan al alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, de ser uno de los impulsores del voto político del consejo metropolitano del PPD, quien llegó a acusar una posible afectación a su comuna por cómo quedó resuelto el tema de las contribuciones en la tramitación.

    Raúl Soto no solo programó una cita para este miércoles con miras a intentar dar por superada la situación. El diputado también se refirió a la polémica en la previa del habitual encuentro de los lunes, entre timoneles de la oposición.

    “Existe la autonomía parlamentaria y eso se respeta, pero también creemos que esa autonomía se debe enmarcar bajo ciertos límites y un camino, un programa que sea común. Somos un proyecto político partidario y tenemos que construir juntos la propuesta en materia de seguridad”, dijo al ser consultado.

    Luego, agregó: “No veo por qué el senador Araya tendría que dejar el partido. Ahora, esto va a ser algo que se va a ir construyendo, y en el camino vamos a ir viendo cuáles son las decisiones que se toman”.

    Más sobre:Pedro ArayaPPDRaúl SotoPartido Por la DemocraciaSenado

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