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    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”

    Ambos artistas se vieron enfrentados hace un tiempo por la similitud entre dos de sus mayores éxitos, aunque llegaron a un acuerdo amistoso. Petty le envió una carta a Smith por el asunto, pero el inglés nunca le respondió: "Era solo una chica queer de 22 años un poco descarada", aclaró Smith en una reciente entrevista.

    Por 
    Equipo de Culto
    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”

    El cantante británico Sam Smith ha revelado en una reciente entrevista su arrepentimiento por no haber respondido a una carta que el cantautor Tom Petty le envió durante la disputa sobre los créditos de composición de la canción Stay with me, su gran éxito que tenía similitudes en el estribillo con I won’t back down, del artista estadounidense.

    La cantante reflexionó sobre la controversia durante una reciente aparición en el espacio Alchemy With Anthony Mason, revelando que nunca antes había escuchado el tema de Petty, menos antes de escribir su célebre sencillo de 2014.

    Petty y Jeff Lynne se unieron como coautores de Stay with me en 2015, después de que los editores del track de 1989 se pusieran en contacto con el equipo de Smith debido al fuerte parecido entre los estribillos de las canciones.

    En aquel momento, los representantes de Smith describieron el parecido como “pura coincidencia“, y finalmente las partes llegaron a un acuerdo amistoso, sin procesos judiciales.

    “Hay que entender que Stay with me se escribió en un sótano de Londres y yo nunca había escuchado I won’t back down”, dijo Smith en la reciente conversación.

    “La verdad es que, lamentablemente, de niño no escuchaba a los hombres. Los únicos cantantes masculinos que escuchaba eran Stevie Wonder y George Michael. De niño me encantaban las divas y el pop femenino. Así que nunca lo había escuchado”, declaró también.

    Smith reveló además que Petty le escribió poco antes de los premios Grammy de 2015, donde ganó cuatro galardones, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por la propia Stay with me.

    “Me escribió una carta la noche anterior a los Grammy y llegó a mi habitación”, recordó. “Me enfadé muchísimo cuando la leí”, acotó.

    Petty le escribió en la misiva que había similitud entre ambos temas por “el número limitado de notas en el piano”. Smith comentó en ese momento: “¿por qué está pasando esto?“.

    “Ahora que soy mayor entiendo por qué, entiendo que no era solo él”, continuó Smith. “Creo que estaba tratando de decir que te veo y entiendo por lo que estás pasando ahora mismo y lamento que todo esto esté sucediendo”.

    “Fue un gesto muy, muy dulce y amable de su parte. Me arrepiento muchísimo de no haberle respondido. Nunca le contesté. Era solo una chica queer de 22 años un poco descarada. Pero sin duda debería haberle contestado”.

    Tras conocerse la noticia del acuerdo en 2015, Petty emitió un comunicado insistiendo en que no guardaba “ningún resentimiento” hacia Smith y consideraba la similitud sólo un “accidente musical”.

    “Todos mis años componiendo canciones me han demostrado que estas cosas pueden pasar”, escribió. “La gente de Sam comprendió perfectamente nuestra situación y llegamos a un acuerdo fácilmente. Ni siquiera se mencionó la palabra demanda, y nunca fue mi intención”.

    Petty falleció en octubre de 2017 a la edad de 66 años, en una noticia sorpresiva que impactó al mundo.

    Más sobre:Música cultoMúsicaTom PettySam SmithJeff Lynne

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