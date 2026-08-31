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    El Deportivo

    Alejandro Tabilo debuta con un esforzado triunfo sobre Yannick Hanfmann e iguala su mejor actuación en el US Open

    El tenista nacional superó en cuatro sets al alemán, en un partido que pudo haber cerrado mucho antes. Repite su paso a la segunda ronda alcanzado en la edición de 2022. En tanto, Tomás Barrios se despidió en el estreno.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo tuvo un sólido estreno en el Abierto de Estados Unidos. Foto: Archivo.

    Alejandro Tabilo (28º) debutó con una trabajada victoria en el Abierto de Estados Unidos. El tenista nacional confirmó su buen momento en el cemento norteamericano y se impuso por 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3 al alemán Yannick Hanfmann (54º), en un encuentro pudo haberse resuelto mucho antes.

    Eso sí, no fue un comienzo de partido sencillo para el tenista nacional, pero supo reaccionar en momentos críticos. Por ejemplo, en el primer juego salvó un 15-40, para luego romper en el siguiente. Mientras que, en el noveno, levantó un 0-30 para cerrar el primer parcial con un ace.

    Claves para su notable desempeño fueron su primer servicio y la confianza en todos sus tiros. El zurdo mostró su mejor versión, metido dentro de la cancha y atacando la pelota, la fórmula que mayores resultados le ha dado a lo largo de su exitosa carrera.

    El segundo parcial fue un verdadero recital del número uno del país. Rápido en los desplazamientos, sólido con su derecha y con la seguridad necesaria para cerrar en la red cuando lo necesitó, Ale logró una ventaja decisiva con dos quiebres consecutivos, que le allanaron el camino completamente.

    La inspiradísima tarde de Tabilo continuó en el comienzo de la tercera manga. No bajó la intensidad y aprovechó las opciones que su rival le seguía proporcionando. De inmediato, logró un rompimiento en el primer juego, que parecía encaminar todo a una rápida victoria. Sin embargo, el alemán le puso algo de suspenso al desenlace, pues recuperó el quiebre en el octavo game, el juego más bajo del chileno en todo el partido.

    Con todo más parejo, el capítulo se definió en el tie break, donde el nacido en Toronto comenzó mal para el nacional, pues quedó 5-2 abajo con dos saques del europeo y luego quedó 6-4 abajo. Sin embargo, su rival cayó en la ansiedad y cometió notorios errores no forzados. Pero aun así, la mejor raqueta del país no los supo aprovechar y cedió el desempate por 9-7.

    En el cuarto set, el oriundo de Karlsruhe continuó tomando riesgos con sus tiros, especialmente con su derecha, lo que complicó a Tabilo, quien además bajó su porcentaje de primeros servicios. No obstante, ese carrusel frenético de aciertos y errores del alemán también le terminó abriendo la puerta al zurdo, quien quebró en el sexto juego y por fin pudo encaminarse hacia la anhelada victoria.

    De este modo, el pupilo de Germán Gaich iguala su mejor actuación en Flushing Meadows y alcanza la segunda ronda, tal como había ocurrido en la edición de 2022, cuando cayó en esa instancia ante el estadounidense J. J. Wolf.

    “Fue duro. Igual jugué bastante bien el primero y segundo set; en el tercero, los nervios. Él no tenía nada que perder, no metí los primeros y se lanzó con los segundos, me puso un poco para atrás. Pero pude recuperar cabeza y seguir sólido en el cuarto”, afirmó a ESPN tras su victoria.

    Por el paso a la tercera ronda, se medirá con el ganador del partido entre el australiano Alexei Popyrin (130º) y el exnúmero tres del mundo Grigor Dimitrov (137º), quienes se enfrentaban la noche de este lunes.

    En tanto, Tomás Barrios (147º) no pudo estirar su buen momento en Nueva York tras superar las clasificaciones del US Open y cayó eliminado ante el belga Alexander Blockx (32º), por 6-3, 6-4 y 6-2, en su debut en el cuadro principal del último grand slam de la temporada.

    El chillanejo mostró un buen nivel en los primeros dos sets, donde incluso tuvo opciones de quiebre. No obstante, la solidez de su rival fue fundamental para sacar diferencia en los momentos clave.

    El dolor de Djokovic

    Un complejo momento enfrentó Novak Djokovic en el US Open. El tenista serbio cayó en la primera ronda de la competencia contra el argentino Mariano Navone por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

    En este duelo, Nole debió enfrentar además de las condiciones del tiempo, su propio desgaste físico. En un momento llegó a vomitar y tuvo que recibir atención médica por dolencias en la espalda y el hombro.

    Uno de los momentos clave se dio en el quinto set. En un momento complicado, consiguió llevarse el punto y recibió una ovación por parte del público presente en el estadio. Esto desató la emoción del serbio, quien acabó llorando por la situación.

    “Creo que era obvio que me sentía fatal en la cancha. Desafortunadamente, tuve problemas con eso en casi todos los partidos de este año. Vomito... es un problema grave. Después de eso, todo mi cuerpo empieza a fallar, calambres, dolores... Al final, mi espalda cedió, al igual que mi hombro”, explicó.

    Más sobre:TenisUS OpenAlejandro TabiloYannick HanfmannGrigor DimitrovAlexei Popyrin

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