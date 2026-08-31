Hasta 52 semanas de castigo y con los Cóndores reforzando la cabeza: los que viene tras la pelea de Chile contra Uruguay

Hasta 100 semanas de castigo y con los Cóndores reforzando la cabeza: los que viene tras la pelea de Chile contra Uruguay.

El triunfo por 33-12 sobre Uruguay, en el estreno del Americas Rugby Championship, parecía una jornada positiva para Chile XV. Sin embargo, una pelea en el segundo tiempo terminó abriendo una preocupación que va más allá de las eventuales sanciones disciplinarias: la capacidad de la Selección para manejar momentos de alta tensión, un aspecto que será parte importante de su preparación hacia el Mundial de Australia 2027.

El incidente ocurrió cuando Chile ganaba por 21-12. Una dura infracción del uruguayo Joaquín Myszka sobre Emilio Shea provocó la reacción de los jugadores nacionales y derivó en un enfrentamiento entre ambos planteles. Este lunes, tras someterse a exámenes médicos, se determinó que el atleta sufrió una lesión multiligamentaria de la rodilla derecha, con plazo de recuperación estimado en 12 meses.

Myszka fue expulsado, al igual que los capitanes Lucas Bianchi, de Uruguay, y Clemente Saavedra, de Chile. Este lunes son las audiencias para determinar los castigos. Según establece el reglamento del World Rugby, el charrúa que provocó la falta arriesga hasta 52 semanas por “juego sucio que causa lesiones graves”. En un principio se analizó en exigir 100 duelos, pero según avisan desde el Cholé Rugby sería difícil acreditar de que fue un agresión. Los capitanes de ambas selecciones, en tanto, pueden ser suspendidos de dos a seis semanas. Incluso, se les puede quitar la jineta por no mantener la calma en momentos de tensión.

Una vergüenza todo lo que acaba de pasar entre Chile y Uruguay.

Primero el tackle a destiempo a la rodilla de Myzska a Shea. Ojalá no lo haya lesionado feo

Luego pelea generalizada

Luego los capitanes que se siguen insultando, se suma Dotti, roja a los 2 cap

Todo en una cancha… pic.twitter.com/ma2kwhKmm1 — Ignacio Chans (@ignaciochans) August 29, 2026

La lesión ayuda a entender el contexto de la reacción chilena, aunque al interior de la federación existe conciencia de que una situación de este tipo no puede repetirse. El desafío, entonces, no estará únicamente en lo físico, técnico o táctico: también será necesario preparar al plantel para responder ante escenarios de máxima tensión sin que las emociones terminen condicionando el partido.

Cristian Rudloff, presidente de la Federación de Rugby de Chile, pone el foco en lo ocurrido después del incidente y destaca que ambos equipos lograron retomar el encuentro sin nuevos problemas. “Son los valores del rugby, la capacidad de nuestros jugadores también de enfriarse en situaciones que son muy complejas de maniobrar. El partido, después de la situación puntual que sucedió, siguió con respeto, con disciplina y especialmente con mucha pasión para seguir defendiendo los colores de Chile”, señala a El Deportivo.

Preparación mental

La pelea en Talcahuano aparece como una situación que los Cóndores deberán revisar en un proceso que ya tiene un objetivo definido: el Mundial de Australia 2027. Chile disputará por segunda vez consecutiva el máximo certamen y ya sabe que enfrentará en la fase de grupos a Nueva Zelanda, Hong Kong y Australia.

El escenario obligará a la selección a enfrentarse a situaciones límite. En ese contexto, la preparación psicológica, reconocen al interior del equipo de Pablo Lemoine, será tan importante como el trabajo físico y táctico. Por eso, el aspecto mental se reforzará en los próximos meses en el plantel. La Copa del Mundo es en octubre del año entrante, por lo que el tiempo es amplio para corregir.

En paralelo, la federación espera las resoluciones disciplinarias correspondientes. Rudloff asegura que Chile Rugby aceptará lo que determinen los informes arbitrales y los protocolos de la competencia. “Hay situaciones clarísimas que van a ameritar sanciones y que no soy quien diga cuál es. Entran las instancias correspondientes para sancionar la inconducta de los jugadores”, afirma.

Chile venció a Uruguay en la Americas Rugby Championship.

El episodio también tuvo repercusión fuera de Chile, con distintos medios en Sudamérica dieron espacios al enfrentamiento. Para una selección que busca consolidarse en el plano internacional, el comportamiento dentro de la cancha también forma parte del proceso.

En Chile Rugby saben que lo ocurrido no representa la imagen que buscan proyectar y que el objetivo es evitar que este tipo de situaciones vuelva a producirse. Durante el encuentro, además, existió contacto entre las dirigencias de ambos países. En la Unión de Rugby del Uruguay coinciden en que un episodio así no debe repetirse.

La tarea inmediata en Chile XV es volver a concentrarse en el certamen. El seleccionado regresó a Santiago para preparar el duelo ante Paraguay, programado para este miércoles 2 de septiembre, a las 15 horas, en la Escuela Militar. Después, Chile enfrentará a Argentina el domingo 6 de septiembre en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en el cierre del Americas Rugby Championship.

La pelea ante Uruguay quedará, de todas formas, como un episodio a analizar en profundidad. Rudloff, de todas formas, insiste en rescatar la forma en que el encuentro pudo continuar después del incidente. “A pesar de toda esta situación, que es inaceptable, el partido continuó con respeto, con disciplina y luego ambos equipos en el tercer tiempo compartieron como siempre se hace en el rugby”, comenta.