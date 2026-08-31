SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hasta 52 semanas de castigo y con los Cóndores reforzando la cabeza: los que viene tras la pelea de Chile contra Uruguay

    La trifulca en el triunfo de Chile XV dejó tres expulsados y una grave lesión para Emilio Shea, quien estará 12 meses fuera de las canchas. Más allá de las eventuales sanciones, el episodio plantea un desafío para el proceso rumbo a la Copa del Mundo de Australia 2027.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Matías Parker
    Hasta 100 semanas de castigo y con los Cóndores reforzando la cabeza: los que viene tras la pelea de Chile contra Uruguay.

    El triunfo por 33-12 sobre Uruguay, en el estreno del Americas Rugby Championship, parecía una jornada positiva para Chile XV. Sin embargo, una pelea en el segundo tiempo terminó abriendo una preocupación que va más allá de las eventuales sanciones disciplinarias: la capacidad de la Selección para manejar momentos de alta tensión, un aspecto que será parte importante de su preparación hacia el Mundial de Australia 2027.

    El incidente ocurrió cuando Chile ganaba por 21-12. Una dura infracción del uruguayo Joaquín Myszka sobre Emilio Shea provocó la reacción de los jugadores nacionales y derivó en un enfrentamiento entre ambos planteles. Este lunes, tras someterse a exámenes médicos, se determinó que el atleta sufrió una lesión multiligamentaria de la rodilla derecha, con plazo de recuperación estimado en 12 meses.

    Myszka fue expulsado, al igual que los capitanes Lucas Bianchi, de Uruguay, y Clemente Saavedra, de Chile. Este lunes son las audiencias para determinar los castigos. Según establece el reglamento del World Rugby, el charrúa que provocó la falta arriesga hasta 52 semanas por “juego sucio que causa lesiones graves”. En un principio se analizó en exigir 100 duelos, pero según avisan desde el Cholé Rugby sería difícil acreditar de que fue un agresión. Los capitanes de ambas selecciones, en tanto, pueden ser suspendidos de dos a seis semanas. Incluso, se les puede quitar la jineta por no mantener la calma en momentos de tensión.

    La lesión ayuda a entender el contexto de la reacción chilena, aunque al interior de la federación existe conciencia de que una situación de este tipo no puede repetirse. El desafío, entonces, no estará únicamente en lo físico, técnico o táctico: también será necesario preparar al plantel para responder ante escenarios de máxima tensión sin que las emociones terminen condicionando el partido.

    Cristian Rudloff, presidente de la Federación de Rugby de Chile, pone el foco en lo ocurrido después del incidente y destaca que ambos equipos lograron retomar el encuentro sin nuevos problemas. “Son los valores del rugby, la capacidad de nuestros jugadores también de enfriarse en situaciones que son muy complejas de maniobrar. El partido, después de la situación puntual que sucedió, siguió con respeto, con disciplina y especialmente con mucha pasión para seguir defendiendo los colores de Chile”, señala a El Deportivo.

    Preparación mental

    La pelea en Talcahuano aparece como una situación que los Cóndores deberán revisar en un proceso que ya tiene un objetivo definido: el Mundial de Australia 2027. Chile disputará por segunda vez consecutiva el máximo certamen y ya sabe que enfrentará en la fase de grupos a Nueva Zelanda, Hong Kong y Australia.

    El escenario obligará a la selección a enfrentarse a situaciones límite. En ese contexto, la preparación psicológica, reconocen al interior del equipo de Pablo Lemoine, será tan importante como el trabajo físico y táctico. Por eso, el aspecto mental se reforzará en los próximos meses en el plantel. La Copa del Mundo es en octubre del año entrante, por lo que el tiempo es amplio para corregir.

    En paralelo, la federación espera las resoluciones disciplinarias correspondientes. Rudloff asegura que Chile Rugby aceptará lo que determinen los informes arbitrales y los protocolos de la competencia. “Hay situaciones clarísimas que van a ameritar sanciones y que no soy quien diga cuál es. Entran las instancias correspondientes para sancionar la inconducta de los jugadores”, afirma.

    Chile venció a Uruguay en la Americas Rugby Championship.

    El episodio también tuvo repercusión fuera de Chile, con distintos medios en Sudamérica dieron espacios al enfrentamiento. Para una selección que busca consolidarse en el plano internacional, el comportamiento dentro de la cancha también forma parte del proceso.

    En Chile Rugby saben que lo ocurrido no representa la imagen que buscan proyectar y que el objetivo es evitar que este tipo de situaciones vuelva a producirse. Durante el encuentro, además, existió contacto entre las dirigencias de ambos países. En la Unión de Rugby del Uruguay coinciden en que un episodio así no debe repetirse.

    La tarea inmediata en Chile XV es volver a concentrarse en el certamen. El seleccionado regresó a Santiago para preparar el duelo ante Paraguay, programado para este miércoles 2 de septiembre, a las 15 horas, en la Escuela Militar. Después, Chile enfrentará a Argentina el domingo 6 de septiembre en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en el cierre del Americas Rugby Championship.

    La pelea ante Uruguay quedará, de todas formas, como un episodio a analizar en profundidad. Rudloff, de todas formas, insiste en rescatar la forma en que el encuentro pudo continuar después del incidente. “A pesar de toda esta situación, que es inaceptable, el partido continuó con respeto, con disciplina y luego ambos equipos en el tercer tiempo compartieron como siempre se hace en el rugby”, comenta.

    Lee también:

    Más sobre:RugbyLa Tercera PMPolideportivoLos CóndoresSelección ChilenaSelección Chilena de RugbyCristian RudloffEmilio SheaCóndoresMundial de RugbyAmericas Rugby Championship

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    Trump niega que esté forzando a Irán a negociar: “Me gusta mucho más nuestra posición ahora”

    Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba reforma de Ortega que excluye a la oposición de procesos electorales

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

    Lo más leído

    1.
    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    2.
    Claudio Bravo recuerda el paso de Marcelo Bielsa en la Roja: “Sin Bonini, las relaciones se hubiesen roto”

    Claudio Bravo recuerda el paso de Marcelo Bielsa en la Roja: “Sin Bonini, las relaciones se hubiesen roto”

    3.
    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    4.
    Otro chileno en la Premier League: Darío Osorio da el golpe y ficha en el Crystal Palace en una histórica transferencia

    Otro chileno en la Premier League: Darío Osorio da el golpe y ficha en el Crystal Palace en una histórica transferencia

    5.
    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    6.
    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Incendio de gran magnitud afecta a al menos dos galpones en recinto de la Zofri en Iquique
    Chile

    Incendio de gran magnitud afecta a al menos dos galpones en recinto de la Zofri en Iquique

    Hube (UDI) critica postura de Vial sobre reforma de seguridad si hubiera sido presentada por Jara: “Hay que mirar los proyectos en su mérito”

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales
    Negocios

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Tras Imacec de -1,5% en julio el tercer trimestre podría volver a ser negativo y expectativas para 2026 se ajustan bajo 1%

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa
    El Deportivo

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    La sentida despedida del Midtjylland a Darío Osorio: “Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”

    “De Chile al sur de Londres; ahora es cuando empieza”: Darío Osorio se presenta en las redes sociales de Crystal Palace

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026
    Cultura y entretención

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Trump niega que esté forzando a Irán a negociar: “Me gusta mucho más nuestra posición ahora”
    Mundo

    Trump niega que esté forzando a Irán a negociar: “Me gusta mucho más nuestra posición ahora”

    Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba reforma de Ortega que excluye a la oposición de procesos electorales

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”