Miguel Ángel Mujica: “En todas las organizaciones hay problemas de gestión; es imposible que Santiago 2023 fuera la excepción”.

Miguel Ángel Mujica ha vivido días ajetreados, lleno de compromisos nacionales e internacionales, en su calidad de presidente del Comité Olímpico de Chile.

En entrevista con El Deportivo aborda las contingencias de las últimas semanas, incluidas la crisis del tenis y la denuncia del Mindep ante la justicia por las rendiciones de la Corporación Santiago 2023, donde el timonel fue uno de los dos representantes del COCh en la entidad.

¿Cómo recibe la llegada del nuevo ministro Francisco Riveros?

Hemos podido reunirnos y conversar en distintas oportunidades durante estas semanas, es una persona muy cordial y preparada. Esperamos que su gestión sea un aporte para el desarrollo del deporte de alto rendimiento; le dijimos que para eso cuenta con todo el apoyo de nuestro comité y las federaciones.

¿Cree que puede haber una relación más estrecha que con su antecesora Natalia Duco?

Desde el COCh siempre buscamos tener la mejor relación con los ministros, subsecretarios y directores nacionales del IND; el trabajo conjunto que hacen nuestras instituciones es fundamental para apoyar a las federaciones. Espero que tengamos una relación cercana y muy fructífera.

¿Le sorprendió que el Mindep se quedara sin ministra y subsecretario?

Eso es potestad del Presidente de la República, no nos corresponde comentarlo.

¿En qué están las conversaciones con el Serviu por el comodato de Cerrillos?

Hemos ingresado la solicitud para que ese comodato se mantenga. En colaboración con el ministro Riveros estamos viendo algunos pasos a seguir para subsanar ciertos aspectos levantados por el Minvu y que afectan a los vecinos de las construcciones; espero que a la brevedad tengamos buenas noticias.

¿Qué le pareció que el Mindep llevara a la justicia el cierre de la Corporación Santiago 2023? ¿Lo esperaba?

Como Comité Olímpico sabemos que es fundamental que el buen uso de los recursos públicos en cualquier proyecto deportivo. Cuando hablamos de algo de esta envergadura, y por la estructura jurídica que se utiliza para la organización de megaeventos en nuestro país, siempre sucede que hay cifras que no calzan o rendiciones que son observadas por el IND. Ahora bien, creo que lo más importante aquí es que las investigaciones puedan discernir entre distintas situaciones: cuándo hay rendiciones observadas por falta de documentos pero los proyectos efectivamente se realizaron, cuándo pudieron haber tomado malas decisiones los ejecutivos a cargo y cuándo alguna de esas decisiones es constitutiva de delito. Son situaciones distintas, pero todas importantes, y es necesario que se investigue para que haya completa claridad del uso de los recursos públicos.

Miguel Ángel Mujica aborda los problemas de la Corporación Santiago 2023. Andres Perez

Como miembro de esa corporación, ¿qué le parece que aún haya numerosos juicios laborales y con proveedores en curso?

Considerando que ahora es parte de una investigación por parte del Ministerio Público, prefiero no referirme a esos temas. Solo decir que el Comité Olímpico de Chile tuvo una participación activa pero minoritaria en el Directorio de Santiago 2023, con dos integrantes de un total de nueve, y siempre hicimos ver nuestro parecer en todos los directorios, incluso en los temas donde nuestra opinión era disidente.

¿Cree que hubo algún problema de gestión durante el funcionamiento de la corporación?

En todas las organizaciones y empresas siempre hay problemas de gestión; es imposible que Santiago 2023 fuera la excepción. Lo importante es determinar por qué ocurrieron esos errores, quiénes tomaron esas decisiones y cuál es la mejor manera para evitar que ocurran nuevamente en la organización de otros megaeventos.

¿Han tenido novedades sobre la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud?

No, el Comité Olímpico Internacional aún no nos informa sobre las nuevas fechas de la postulación. Nuestra candidatura está lista y muy preparada para cuando sea el momento de realizar la presentación final. Esperamos que sea pronto.

¿Qué opina de la crisis del tenis y cómo se puede resolver, teniendo en cuenta en que Milovan Kegevic no reconoce lo dictaminado por las distintas entidades?

Espero sinceramente que esa situación se resuelva lo antes posible, por el bien del tenis chileno. Como COCh no nos corresponde opinar sobre personas en particular, solo nos hemos puesto a disposición del IND y de la Federación Internacional de Tenis para colaborar, y ambas entidades han valorado y validado esta colaboración.

¿Siente que se debe seguir modificando la Ley de Federaciones Deportivas?

Desde hace años hemos planteado la necesidad de renovar distintos cuerpos legales, especialmente la Ley del Deporte, cuyo texto refleja una realidad de varias décadas atrás, y que hoy ha cambiado radicalmente en algunos de sus puntos. Además, creemos que sería muy importante mejorar la Ley de Donaciones Deportivas, para fortalecer el apoyo de los privados al deporte de alto rendimiento. Los recursos que entregan los auspiciadores oficiales del Team Chile son fundamentales para que los deportistas viajen en tiempo y forma a sus competencias en el extranjero, por lo que mejores incentivos para las empresas pueden ayudarnos directamente a complementar los recursos públicos, que también son muy importantes.