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    Nacional

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Francisco Rivera, Claudio Valdivia y Demmis Barrera mantienen órdenes de detención vigentes y son buscados en el marco de la investigación por el crimen ocurrido el jueves en Renca. La institución pidió entregar cualquier antecedente sobre su paradero y llamó a no intentar intervenirlos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Francisco Rivera, Claudio Valdivia y Demmis Barrera

    Carabineros difundió este sábado las identidades, características físicas y señas particulares de tres hombres que permanecen prófugos y que son buscados en el marco de la investigación por el homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, funcionario de 32 años que murió baleado el jueves 27 de agosto en la comuna de Renca.

    La institución precisó que los tres corresponden a individuos de interés para la investigación y pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar antecedentes que permitan establecer su ubicación.

    Todos son chilenos, mayores de edad y mantienen órdenes de detención vigentes, además de una alerta de ubicación internacional.

    Los antecedentes entregados por Carabineros corresponden a:

    • Francisco Javier Rivera Galaz, alias “Franci”, de aproximadamente 31 años. Mide cerca de 1,70 metros, tiene tez morena, contextura delgada y cabello negro. Como característica particular, presenta una cicatriz en el hombro derecho y no registra tatuajes informados.
    • Claudio Alejandro Valdivia Erazo, alias “Chureja”, de unos 29 años. Tiene una estatura aproximada de 1,73 metros, tez morena, contextura media y cabello negro. Presenta un tatuaje en la clavícula derecha con el nombre “Amaro”.
    • Demmis Alexei Barrera Alarcón, alias “Denis”, de aproximadamente 26 años. Mide cerca de 1,76 metros, tiene tez morena, contextura media y cabello negro. Entre sus señas particulares figura un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la palabra “pirata”.

    La institución uniformada llamó a quienes puedan contar con información sobre alguno de ellos a entregarla a la institución. Al mismo tiempo, advirtió expresamente que no se debe intentar enfrentar, detener ni intervenir a los sujetos, debido al riesgo que podría implicar un eventual contacto.

    Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, declaró que “los buscaremos hasta encontrarlos y también iremos por quienes los ayuden a ocultarse, para que todos los responsables enfrenten la justicia y respondan por sus actos”.

    Investigación por el homicidio

    Cabe recordar que Ortiz fue asesinado durante la tarde del jueves 27 de agosto en Renca. El funcionario, que tenía 32 años, se encontraba fuera de servicio y los antecedentes iniciales apuntaron a que realizaba labores de reparto en paralelo a su trabajo policial.

    Una de las diligencias que desarrolla el Ministerio Público busca establecer precisamente las circunstancias que lo llevaron hasta el lugar donde ocurrió el crimen.

    En ese contexto, Carabineros ha trabajado junto a la Fiscalía ECOH Metropolitana para reconstruir la dinámica del homicidio e identificar a quienes participaron directamente y a quienes eventualmente prestaron apoyo posterior.

    Hasta ahora, tres personas han sido detenidas. El tribunal resolvió ampliar sus detenciones por cinco días y fijó para el próximo jueves la audiencia de formalización.

    Al momento, la Fiscalía no ha precisado públicamente el rol que habría desempeñado cada uno, debido a que aún existen diligencias pendientes.

    El fiscal ECOH Cristóbal Salazar señaló que los investigadores tampoco descartan que algunas de las personas detenidas por eventuales labores de cobertura puedan formar parte de la misma organización criminal.

    Arma utilizada y vehículo incendiado

    Entre los principales antecedentes reunidos por los investigadores se encuentra la recuperación de un arma de fuego que fue sometida a peritajes por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

    El comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9, afirmó que los cotejos balísticos permitieron situar esa arma como la utilizada para dar muerte al funcionario.

    Las diligencias también han considerado el vehículo empleado en el hecho, que posteriormente fue incendiado en Quilicura. Por este episodio fue detenido un sujeto que estaría vinculado a la quema del automóvil.

    De acuerdo con Carabineros, la investigación no se limita a quienes habrían ejecutado materialmente el homicidio. También busca establecer la eventual participación de personas que habrían ocultado a los sospechosos, facilitado cambios de vestimenta, ayudado a deshacerse del arma o intervenido para eliminar evidencia.

    Acá no estamos persiguiendo a los autores materiales, sino que a todos aquellos que le están prestando cobertura”, afirmó Bozo.

    El jefe del OS9 sostuvo además que los tres prófugos buscados registran antecedentes por delitos violentos, receptación, porte de armas de fuego y robo.

    Dos hipótesis sobre el móvil

    Por ahora, el Ministerio Público no ha establecido un móvil definitivo para el crimen ni ha esclarecido completamente por qué Ortiz se encontraba en el lugar.

    La Fiscalía mantiene abiertas distintas calificaciones jurídicas para el hecho. Según explicó Salazar, los antecedentes permiten considerar inicialmente un homicidio simple, aunque tampoco se descarta que la investigación derive en la figura de robo con homicidio.

    Las diligencias continúan con revisión de cámaras de seguridad, toma de declaraciones a testigos y testigos reservados, allanamientos y otras técnicas investigativas destinadas a determinar la participación de cada uno de los involucrados.

    Más sobre:CarabinerosAlejandro OrtizFrancisco Rivera GalazClaudio Valdivia ErazoDemmis Barrera AlarcónPolicialHomicidioRencaNacional

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