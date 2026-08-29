Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas
La medida se mantendrá hasta mañana domingo y busca reforzar la protección de personas en situación de calle durante las jornadas de mayor frío.
Desde las 17.00 horas de este sábado 29 de agosto y hasta las 13.00 horas del domingo 30, se encuentra activo el Código Azul en siete zonas del país, como parte de las medidas destinadas a proteger a personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas que se esperan para las siguientes horas.
La activación contempla las comunas de Los Andes, San Felipe, Rancagua, Talca, Curicó y Los Ángeles, además de toda la Región Metropolitana.
El Código Azul es un dispositivo que permite reforzar la respuesta ante episodios de bajas temperaturas, mediante acciones orientadas a contactar y entregar apoyo a personas que permanecen en la vía pública y que pueden encontrarse expuestas a condiciones de riesgo.
El gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a informar sobre personas en situación de calle que requieran asistencia durante el período de vigencia de la medida.
Para reportar estos casos se encuentra disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0, además del sitio web codigoazul.gob.cl.
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