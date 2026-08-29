Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida
Los Cóndores vencieron por 33-12 al conjunto charrúa en el inicio del torneo. El encuentro quedó marcado por una pelea entre jugadores de ambos equipos.
Chile comenzó su participación en el Americas Rugby Championship con un triunfo ante Uruguay. Los Cóndores se impusieron por 33-12 en el estadio CAP. El encuentro terminó marcado por una pelea entre jugadores de ambos equipos.
El seleccionado nacional tomó ventaja rápidamente y se mantuvo arriba durante todo el enfrentamiento. El partido continuó con esa tónica y el marcador llegó a estar 21-12 cuando se produjo el incidente que alteró el desarrollo del juego.
La situación comenzó tras un tackle de Joaquín Myszka sobre Emilio Shea. El jugador chileno quedó lesionado y no pudo continuar en el partido. Posteriormente, el árbitro reunió a los capitanes de ambos equipos. Myszka recibió tarjeta roja y, durante la conversación con el juez, los referentes de Chile y Uruguay intercambiaron insultos.
La discusión escaló después de la intervención de otros jugadores y derivó en una pelea generalizada. Hubo empujones, golpes y enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos. Fueron expulsados los charrúas Joaquin Myszca y Lucas Bianchi y el chileno Clemente Saavedra.
Tras la reanudación, Chile terminó imponiéndose por 33-12 para sumar su primera victoria en el torneo. Los Cóndores enfrentarán a Paraguay el miércoles 2 de septiembre, a las 15 horas.
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