Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida

Chile comenzó su participación en el Americas Rugby Championship con un triunfo ante Uruguay. Los Cóndores se impusieron por 33-12 en el estadio CAP. El encuentro terminó marcado por una pelea entre jugadores de ambos equipos.

El seleccionado nacional tomó ventaja rápidamente y se mantuvo arriba durante todo el enfrentamiento. El partido continuó con esa tónica y el marcador llegó a estar 21-12 cuando se produjo el incidente que alteró el desarrollo del juego.

La situación comenzó tras un tackle de Joaquín Myszka sobre Emilio Shea. El jugador chileno quedó lesionado y no pudo continuar en el partido. Posteriormente, el árbitro reunió a los capitanes de ambos equipos. Myszka recibió tarjeta roja y, durante la conversación con el juez, los referentes de Chile y Uruguay intercambiaron insultos.

La discusión escaló después de la intervención de otros jugadores y derivó en una pelea generalizada. Hubo empujones, golpes y enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos. Fueron expulsados los charrúas Joaquin Myszca y Lucas Bianchi y el chileno Clemente Saavedra.

Tras la reanudación, Chile terminó imponiéndose por 33-12 para sumar su primera victoria en el torneo. Los Cóndores enfrentarán a Paraguay el miércoles 2 de septiembre, a las 15 horas.