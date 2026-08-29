SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    En junio de 2023, la Corporación celebró una asamblea extraordinaria para darle mayores atribuciones al director ejecutivo, entre ellas la de contratar y despedir funcionarios, lo que derivó en una serie de juicios laborales.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Harold Mayne-Nicholls fue director ejecutivo de la corporación entre junio de 2023 y diciembre de 2024. Foto: Juan Farias / La Tercera. Foto: Juan Farias

    El 27 de junio de 2023, se celebró la sexta Asamblea Extraordinaria de la Corporación Santiago 2023, en un momento crítico para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pues había una gran cantidad de rendiciones pendientes y el IND había bloqueado la entrega de fondos para la cita fijada para octubre de ese año.

    La situación derivó, semanas antes, en la salida de Gianna Cunazza como directora ejecutiva, dando paso a la llegada de Harold Mayne-Nicholls. En esa lucha contra el tiempo, el expresidente de la ANFP puso como condición tener mayores facultades para encabezar la entidad privada y sin fines de lucro, que funcionó con dineros públicos y privados.

    “El presidente de la Asamblea, don Israel Castro López, da cuenta a la misma que, según lo informado por el presidente del Directorio, don Jaime Pizarro Herrera, en el 25º Directorio Extraordinario llevado a cabo el día 23 de junio, este órgano acordó convocar una Asamblea Extraordinaria por estimarla necesaria para la marcha de la Corporación, puesto que se requiere entregar más facultades al director ejecutivo dado el momento actual en que se encuentra la organización”, revela el acta de esa jornada, a la cual tuvo acceso El Deportivo.

    La modificación puntual que se votó fue la contemplada en la letra J del Artículo Quincuagésimo, que proponía el siguiente enunciado: “Contratar al personal de la Corporación y darles término a los contratos de trabajo”.

    La reforma estatutaria necesitaba la aprobación de al menos dos tercios de los socios fundadores de corporación y que requería la presencia de un notario. Ambas situaciones se dieron, pues los socios la aprobaron por unanimidad y estuvo presente el notario público de Lo Barnechea, Claudio Salvador Cabezas.

    El director ejecutivo, dentro de sus nuevas facultades, mantuvo a varios trabajadores de la entidad, pero también despidió a una cantidad importante. Mucho de estos despidos, derivaron en demandas por vulneración de derechos fundamentales, ya que una importante cantidad trabajaba a honorarios, lo que derivó en cuantiosas indemnizaciones que al día de hoy se empinan por los $ 1.600 millones.

    Consultado para esta nota, Harold Mayne-Nicholls se excusó de dar declaraciones. Eso sí, en su entorno aclaran que, a su llegada, el periodista decidió no hacer más contrataciones a honorarios, una práctica que se arrastraba desde los inicios de la Corporación, época en la que el actual ministro del Deporte Francisco Riveros se desempeñó por unos meses como director legal.

    Asimismo, existen juicios con proveedores, siendo el más cuantioso el que se mantiene con la empresa brasileña FAST, que además se querelló contra Mayne-Nicholls por un eventual desacato al ejecutarse una boleta de garantía, habiendo una medida cautelar que lo prohibía.

    Por otro lado, se registraron diferencias en pagos tributarios y también una compra masiva de dólares que generó pérdidas. Eso sí, la entidad recibió fondos públicos y privados y, para la compra de divisas y la colocación en depósitos a plazo, según sostienen exintegrantes de la entidad, se realizaron las consultas al Ministerio de Hacienda que encabezaba Mario Marcel.

    También hay otros casos en organismos internacionales, como el de la exabogada de la Corporación, Mónica Apablaza (despedida antes de la llegada de Mayne-Nicholls), que está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    Prórroga y objeciones

    Después de largos análisis, el IND rechazó un 6% de las rendiciones, que alcanzan una cifra cercana a los $ 24 mil millones. En algunas situaciones, el Ministerio del Deporte plantea presuntas irregularidades y decidió llevar el asunto a la Fiscalía de Alta Complejidad.

    Dentro de los cuestionamientos que el Mindep realiza, se encuentra la prórroga del cierre de la Corporación contemplada en sus estatutos. En su momento, Mayne-Nicholls tenía en mente terminar con la entidad el 30 de septiembre de 2024, pero por petición del ministro Jaime Pizarro, optó por pedirle a la asamblea su extensión. Cabe señalar que el excandidato presidencial solo tenía voz, pero las decisiones debían ser ratificadas por el directorio.

    Las principales razones esgrimidas fueron los numerosos procesos judiciales pendientes, rendiciones de cuentas y garantizar la continuidad de los procesos administrativos con distintas entidades, como el SII, municipalidades, prorrogar contratos estratégicos y finiquitar otros contratos con proveedores. Pero, principalmente, las razones más importantes obedecían a rendiciones y juicios.

    Y si bien la corporación cerró en noviembre del año pasado, actualmente un agente liquidador es el que se está encargando de los asuntos pendientes. De hecho, existen juicios cuyas audiencias están pactadas para el próximo año. Eso sí, según denuncian algunos abogados querellantes, los representantes de la extinta corporación no han acudido a las audiencias.

    Mientras tanto, la Justicia deberá investigar si existe alguna irregularidad que pueda ser constitutiva de delito.

    Más sobre:LT SábadoHarold Mayne-NichollsSantiago 2023Juegos PanamericanosINDMindepFrancisco RiverosMinisterio del Deporte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo balance por riada en Nepal: al menos 797 muertos y más de 3.000 desaparecidos

    “Solo a algunos”: Edmundo González pone en duda destino de millonarios ingresos del acuerdo petrolero con EE.UU.

    Tras detección de drogas en el cuerpo de su hijo: sujeto quedó en prisión preventiva en Viña del Mar

    Irán acusa a EE.UU. de atacar isla de Larak y promete represalias: reporta muertos y heridos

    Tres imputados vinculados a explotación sexual de una menor de edad en Talca quedan en prisión preventiva

    Senapred actualiza balance por tornado en Yungay: 63 afectados y una vivienda destruida

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Colo Colo busca dar otro paso hacia el título de la Liga de Primera ante Audax Italiano

    En vivo: Colo Colo busca dar otro paso hacia el título de la Liga de Primera ante Audax Italiano

    2.
    La emoción de Campestrini tras igualar récord de longevidad en el fútbol chileno: “Tengo ganas de atajar un poquito más”

    La emoción de Campestrini tras igualar récord de longevidad en el fútbol chileno: “Tengo ganas de atajar un poquito más”

    3.
    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    4.
    Chile espera sanciones contra Uruguay tras pelea en el Americas Rugby Championship

    Chile espera sanciones contra Uruguay tras pelea en el Americas Rugby Championship

    5.
    Fernando Gago explica el tropiezo de la U en Concepción: “No estaba en condiciones para poder jugar; era difícil patear”

    Fernando Gago explica el tropiezo de la U en Concepción: “No estaba en condiciones para poder jugar; era difícil patear”

    6.
    Repasa el triunfo de la U de Conce que complica a la U con el Chile 2

    Repasa el triunfo de la U de Conce que complica a la U con el Chile 2

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 30 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 30 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Tras detección de drogas en el cuerpo de su hijo: sujeto quedó en prisión preventiva en Viña del Mar
    Chile

    Tras detección de drogas en el cuerpo de su hijo: sujeto quedó en prisión preventiva en Viña del Mar

    Tres imputados vinculados a explotación sexual de una menor de edad en Talca quedan en prisión preventiva

    Senapred actualiza balance por tornado en Yungay: 63 afectados y una vivienda destruida

    9 de cada 10 emprendedores en Chile ya usan inteligencia artificial
    Negocios

    9 de cada 10 emprendedores en Chile ya usan inteligencia artificial

    Quiroz adelanta reforma al mercado de capitales: apunta a facilitar acceso a la vivienda y reducir trabas a la inversión

    La inmobiliaria emblema de Nueva Costanera

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación
    Tendencias

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación

    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Fernando Gago explica el tropiezo de la U en Concepción: “No estaba en condiciones para poder jugar; era difícil patear”
    El Deportivo

    Fernando Gago explica el tropiezo de la U en Concepción: “No estaba en condiciones para poder jugar; era difícil patear”

    Chile espera sanciones contra Uruguay tras pelea en el Americas Rugby Championship

    En vivo: Colo Colo busca dar otro paso hacia el título de la Liga de Primera ante Audax Italiano

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”
    Cultura y entretención

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Nuevo balance por riada en Nepal: al menos 797 muertos y más de 3.000 desaparecidos
    Mundo

    Nuevo balance por riada en Nepal: al menos 797 muertos y más de 3.000 desaparecidos

    “Solo a algunos”: Edmundo González pone en duda destino de millonarios ingresos del acuerdo petrolero con EE.UU.

    Irán acusa a EE.UU. de atacar isla de Larak y promete represalias: reporta muertos y heridos

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?