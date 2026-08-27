Riveros enfrenta propuesta de eliminar el Mindep: “Lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”

Francisco Riveros volvió a referirse a la propuesta del Partido Nacional Libertario de eliminar el Mindep. El minstro del Deporte nuevamente se desmarcó de la idea. “Mi trabajo y lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”, señaló de entrada.

“Para fortalecer el deporte, hay que hacerlo tanto respecto de la institucionalidad como del uso de los recursos, de las posibilidades y condiciones que se le dan a los deportistas, la estructura. Así que el compromiso del gobierno es fortalecer el deporte en Chile y fortalecer su institucionalidad”, añadió.

Francisco Riveros, ministro del Deporte. Pablo Vásquez R.

Las declaraciones del ministro Riveros se dieron durante el Congreso Nacional Deportivo de Municipios. En la instancia, el alcalde de Temuco y presidente de la Comisión de Deportes de la Asociación Chilena de Municipalidades, Roberto Neira, también cuestionó la propuesta de eliminar la cartera. “Nos parece completamente fuera de todo contexto, con una ignorancia tremenda y con un sesgo ideológico evidente. No podemos aceptar este tipo de planteamientos. Hago un llamado a repudiar estas declaraciones desde todos los sectores políticos. Especialmente desde quienes se han sacado la mugre siendo deportistas y han representado con dignidad a nuestro país”, dijo.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, también respaldó la continuidad del Ministerio del Deporte. “En las sociedades más avanzadas en el mundo, las que son más felices, las que tienen menos desigualdad y las que tienen menos problemas, no solamente no están disminuyendo la actividad deportiva, la están aumentando. Los ministerios del deporte son fundamentales para transversalizar la actividad física como un fenómeno de todas las políticas públicas”, afirmó.

“No solamente es un sinsentido, sino que va en contra de toda la tendencia mundial de fortalecer la actividad física como una herramienta de salud, tanto física como mental, y también de cohesión social y prevención del delito”, enfatizó Orrego.