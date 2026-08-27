Tras desalojo de megatoma: Poduje anuncia cronograma para intervenir terrenos fiscales en San Antonio

Hasta San Antonio llegó este jueves el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para abordar el futuro de los terrenos del sector Centinela, luego de que la Delegación Presidencial de Valparaíso concluyera el proceso de desalojo de la megatoma que se extendió por siete meses.

La visita del secretario de Estado incluyó reuniones con autoridades locales y comités habitacionales de la comuna, en medio de las tensiones que persisten tras el desalojo y de la discusión respecto del destino que tendrán los terrenos.

A través de sus redes sociales, Poduje informó que, junto al alcalde de San Antonio, Omar Vera, la delegada presidencial provincial, Soledad Loyola, y otras autoridades, se definió un cronograma para intervenir los terrenos fiscales del sector Centinela.

“Hoy, junto al alcalde Omar Vera, la delegada presidencial provincial Soledad Loyola y las autoridades de la comuna, definimos un cronograma para intervenir los terrenos fiscales del sector Centinela y avanzar en la construcción de una nueva ciudad, con viviendas formales, urbanización, áreas verdes, agua y alcantarillado”, señaló.

El ministro agregó que el Ejecutivo trabajará con los 66 comités de vivienda de San Antonio, considerando la antigüedad de sus postulantes y priorizando a las familias que “realmente necesitan una vivienda”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que esta semana se concretara el desalojo total del sector ocupado en Cerro Centinela y la entrega formal de los terrenos a su propietario. Sin embargo, el conflicto aún mantiene aristas pendientes, entre ellas la situación de una parte del terreno que fue expropiada durante el gobierno de Gabriel Boric y cuyo proceso de pago a la inmobiliaria propietaria todavía se encuentra pendiente.

“Nadie se salta la fila”

Respecto a una solución habitacional para quienes residían en la toma, desde el gobierno han insistido en que las familias que ocuparon ilegalmente los terrenos no tendrán un tratamiento preferente respecto de quienes llevan años esperando una vivienda.

“La instrucción del Presidente es clara y es justa. Hoy enfrentaremos protestas en San Antonio por desalojo de terreno fiscal tomado (megatoma). Pero vamos a ir y seguiremos adelante, en honor a familias que llevan 10 o 15 años esperando por su casa sin tomar terrenos. Nadie se salta la fila”, sostuvo.

En ese contexto, el ministro señaló en una publicación más reciente que el objetivo del Ejecutivo es que “San Antonio vuelva a ser noticia por sus inversiones, sus proyectos y sus nuevas viviendas, y no por las ocupaciones irregulares”, afirmó.