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    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Desde el 1 de septiembre José Ignacio Dougnac será el gerente corporativo de Administración y Finanzas de la empresa estatal.

    Por 
    Patricia San Juan
    José Ignacio Dougnac, exCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap.

    La estatal Enap informó importantes nombramientos en su equipo ejecutivo. “Estoy convencido de que estos tres nuevos gerentes de primea línea, que tienen una experiencia y trayectoria comprobada, nos permitirán seguir fortaleciendo a Enap, consolidando un trabajo de excelencia, colaborativo, guiado por el respeto, la ética y la probidad; y enfocado en la creación de valor para la compañía y sus equipos”, señaló el gerente general, Julio Friedmann.

    En específico se trata de José Ignacio Dougnac, quien desde el 1 de septiembre será el nuevo gerente corporativo de Administración y Finanzas. Entre 2020 y 2025, se desempeñó como CEO de Sky Airline, compañía donde anteriormente ocupó los cargos de CFO y gerente de Finanzas Corporativo. Además, desarrolló parte de su carrera en el Ministerio de Salud en Chile y en Transfield Services, en Australia y Nueva Zelanda.

    Es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con un máster en Finanzas de esa misma casa de estudios, además de un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otro de Northwestern University Kellogg.

    Otro ejecutivo que asume en la primera línea de la empresa es Mariano Pallero, quien fue ratificado como gerente corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica.

    Desde 2018, se desempeña en Enap, donde ha ocupado distintos cargos vinculados al negocio de Exploración y Producción. Anteriormente, desarrolló su carrera en Enap Sipetrol Argentina, Occidental Petroleum (OXY), Sinopec y KPMG. Es contador público de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con un postgrado en Economía, Regulación y Tecnología para Mercados Eléctricos, de Gas Natural y Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

    El tercer ejecutivo reclutado por Enap en este período es Eduardo Jara, que el 1 de julio asumió la gerencia corporativa legal, además de oficiar interinamente como gerente corporativo de Personas.

    Antes de integrarse a la compañía, fue vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM y previamente ocupó diversos cargos ejecutivos en Aramark, donde fue fiscal de la División Internacional, con sede en Filadelfia y vicepresidente de Excelencia Operacional para América Latina, entre otras posiciones.

    También formó parte del estudio jurídico Barros & Errázuriz. Es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Laws de Columbia University, además de estudios de especialización en finanzas, gobiernos corporativos y mediación.

    Más sobre:EjecutivosEnapSky AirlineJosé Ignacio Dougnac

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