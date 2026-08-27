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    Caso Grollmus: defensa afirma que evidencia física no identifica a acusados y cuestiona testigos con identidad reservada

    "Presentaron fuentes indirectas, declaraciones después de años de ocurridos los hechos y lo que resulta inadmisible, con cambios sustanciales de sus versiones”, afirmó la abogada Katherine Valdés.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La abogada Katherine Valdés, defensora penal pública de 14 de los 19 imputados en la causa por el ataque al molino Grollmus, se refirió al fin del juicio que se desarrolla desde el 14 de julio en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete.

    Este jueves, el Ministerio Público, querellantes y defensas realizaron sus alegatos de cierre.

    “La conclusión a un mes y medio de iniciado el juicio es simple. La evidencia física no identifica a ninguno de mis representados ni puede posicionarlos en el lugar de los hechos, Los testigos reservados presentaron fuentes indirectas, declaraciones después de años de ocurridos los hechos y lo que resulta inadmisible, con cambios sustanciales de sus versiones”, señaló la defensora en una declaración tras sus alegatos.

    Valdés afirmó que “todas estas jornadas de juicio solo permitieron ratificar la ausencia de evidencia objetiva o científica que permita acreditar participación, versiones contradictorias de los propios testigos reservados y la existencia de evidencia exculpatoria que debe ser ponderada”.

    “Todos estos elementos junto con la insuficiencia probatoria deben concluir con una sentencia absolutoria como lo solicitamos en el alegato de clausura de hoy”, planteó.

    La abogada sostuvo que “durante este juicio se buscó llenar vacíos investigativos con el relato de testigos que tienen un interés concreto en obtener uno o más beneficios y sin corroboración alguna”.

    “La gravedad del hecho es indiscutible, pero resulta inadmisible establecer la responsabilidad de mis 14 representados”, indicó en relación al ataque ocurrido en Contulmo el 29 de agosto de 2022.

    El martes se conocerá el veredicto.

    Más sobre:Macrozona SurRMLKatherine ValdésFiscalía del BiobíoCaso GrollmusMolino Grollmus

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