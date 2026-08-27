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    Tomás Barrios se mete en el cuadro principal del US Open mientras Christian Garin se desmorona tras la lluvia

    El chillanejo se impuso ante Daniel Rincón (208°) e ingresó al main draw del último Grand Slam del año, sumándose a Alejandro Tabilo. En tanto, el ariqueño se retiró cuando caía ante Toby Samuel y se despidió en la última ronda de la qualy.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Tomás Barrios avanzó al cuadro principal del US Open. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El tenis chileno vivió una jornada dispar en Flushing Meadows. Tomás Barrios (147° del ranking ATP) salió victorioso en la última ronda de la clasificación y se metió en el cuadro principal del US Open por primera vez en su carrera, sumándose a Alejandro Tabilo (28°). En contraste, Christian Garin (135°) se despidió en la qualy del útimo Grand Slam del año.

    El chillanejo se impuso sobre el español Daniel Rincón (208°), por parciales de 6-4 y 6-3. Mientras que el ariqueño quedó eliminado luego de retirarse ante el británico Tomy Samuel (110°). Gago abandonó el juego después de casi tres horas de espera para reanudar una segunda postergación por lluvia, cuando caía por 4-6, 6-4 y 5-0.

    Ambos tenistas nacionales saltaron a la cancha a la misma hora, a eso de las 11:40 horas de Chile. Curiosamente, disputaron pegados sus respectivos encuentros. Garin jugó en el court 9 y Barrios en el 10 del recinto ubicado en la zona norte Queens, en Nueva York.

    El partido Barrios tuvo un trámite cerrado. Cada punto fue apretado, aunque en los momentos clave siempre se terminó imponiendo el nacional.

    No fue hasta el decimo game que el chillanejo pudo sacar una diferencia en el primer set. El chileno logró quebrar y cerró el primer parcial por 6-4.

    Con 3-2 a favor de Barrios y Rincón sirviendo, el juego se detuvo por lluvia, mismo motivo que había retrasado su inicio. Luego de más de dos horas de suspensión, el juego se retomó y el chileno volvió a sacar diferencias. Consiguió un quiebre al instante, en el sexto game, y encaminó su triunfo. Lo ratificó con solidez en el siguiente y quedó al borde de la victoria. El nacional selló el triunfo con su servicio.

    La lluvia le pasa factura a Garin

    El ariqueño tuvo una jornada irregular. Fue un comienzo avasallador, logrando quebrar en el primer game. Se vio sólido ante un rival que comenzó bajo, pero poco a poco fue creciendo para equiparar las acciones.

    Garin volvió a conseguir un break en el séptimo juego, pero Samuel recuperó el quiebre cuando el chileno sacó para ganar el set. No obstante, ratificó su positivo inicio en un décimo set donde se complicó más de la cuenta. No fue sin sufrir, aunque la comodidad del inicio le permitió sacar ventaja.

    Al ariqueño se le vio firme, con golpes profundos, y estuvo cerca de volver a quebrar de entrada, pero el británico sacó adelante un reñido game. Como contraparte, fue él quien consiguió un break en el segundo juego y se adelantó.

    Garin tuvo dos puntos de quiebre para recuperar la diferencia, pero Samuel se hizo fuerte con su servicio y terminó quedándose con el game.

    Sin embargo, el nacional logró recuperar el break en su siguiente oportunidad, en el séptimo juego. En el octavo, en tanto, lo ratificó y puso la igualdad (4-4). Dejó en cero al británico, en un reflejo de que este había perdido su envión. No obstante, el juego se detuvo por lluvia, mismo motivo que había retrasado su inicio.

    Precisamente tras el retorno después del extenso parón, el chileno rápidamente sufrió un golpe. Samuel recuperó confianza y logró quebrar en el décimo game para quedarse con el parcial por 6-4. El inglés dejó atrás el nerviosismo, que pasó a estar de lado de Gago.

    La definición se extendió hasta la tercera manga, donde comenzaron a reflotar las dudas de Garin. Un quiebre del británico en el segundo game lo confirmó.

    El panorama se puso cuesta arriba y otro quiebre marcó un cuarto juego plaado de errores no forzados del chileno. Este ítem fue una falencia que le terminó pasando la cuenta a lo largo del encuentro.

    Para remate, cuando el set iba 5-0 a favor del británico, la lluvia volvió a obligar su suspensión. Luego de dos horas y 50 minutos de espera, y un clima que no parecía mejorar, la organización anunció el retiro de Garin y la victoria de Samuel.

    Barrios aún debe esperar por la designación de su rival en el cuadro principal del US Open, etapa que disputará por primera vez en su carrera. Por su parte, Tabilo se enfrentará en la primera ronda del main draw ante el alemán Yannick Hanfmann (54°).

    Más sobre:TenisPolideportivoUS OpenGrand SlamATPTomás BarriosChristian GarinAlejandro Tabilo

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