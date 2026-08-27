SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

    “Como ya saben, tomamos algo llamado ‘golfo de México’. Lo cambiamos. Y ahora se conoce habitualmente como el ‘golfo de América’. Tenemos un golfo y un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizá tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizá cambiemos los dos”, declaró el mandatario.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América. Foto: Archivo MANDEL NGAN

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, como ya planteó hace días, en medio de la crisis comercial con Canadá por la intención de Washington de aplicar aranceles a sus vecinos del norte.

    “Como ya saben, tomamos algo llamado ‘golfo de México’. Lo cambiamos. Y ahora se conoce habitualmente como el ‘golfo de América’. Tenemos un golfo y un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizá tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizá cambiemos los dos”, ha declarado tras rubricar el decreto en presencia de los periodistas en el Despacho Oval.

    El inquilino de la Casa Blanca ha cumplido con sus declaraciones de este martes, cuando apuntó a dar este paso alegando que no pensaba “seguir haciendo muchos negocios con Ontario”. “Se creen con derecho a todo y no podemos permitirlo”, ha dicho ahora sobre las autoridades canadienses.

    El Ejecutivo de Mark Carney decidió entonces no responder a una medida “deliberada”, según indicó su ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.

    El anuncio llega en pleno choque entre Washington y Ottawa por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países que supusieron la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre productos canadienses y cuando Trump sostiene que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

    El Gobierno de Canadá, por su parte, ha respondido anunciando un paquete de medidas arancelarias que entrarán en vigor a partir del 8 de septiembre, entre los que se incluyen gravámenes entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como artículos básicos como lácteos, pescado o marisco procedentes del país vecino.

    Más sobre:EE.UU.TrumpCanadálago OntarioCarneyarancelesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Naviera del grupo Luksic empeora sus resultados, pero espera un mejor desempeño para el resto de 2026

    Pavez ante detención de dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal: “Sería irresponsable adelantar juicios”

    Gobierno destaca baja de hechos de violencia y se reúne para coordinar el mando unificado para la Macrozona Sur

    Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic

    El diseño de La Moneda para el 4-S

    Lo más leído

    1.
    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    2.
    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    3.
    El legado de Harald V, el rey que modernizó la corona noruega

    El legado de Harald V, el rey que modernizó la corona noruega

    4.
    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic

    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic

    5.
    Inteligencia estadounidense afirma que Putin considera que la guerra con Irán ha debilitado a EE.UU.

    Inteligencia estadounidense afirma que Putin considera que la guerra con Irán ha debilitado a EE.UU.

    6.
    ¿Qué detonó el mortal aluvión en Nepal? Hay cerca de 400 víctimas y 1.400 desaparecidos

    ¿Qué detonó el mortal aluvión en Nepal? Hay cerca de 400 víctimas y 1.400 desaparecidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Pavez ante detención de dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal: “Sería irresponsable adelantar juicios”
    Chile

    Pavez ante detención de dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal: “Sería irresponsable adelantar juicios”

    Gobierno destaca baja de hechos de violencia y se reúne para coordinar el mando unificado para la Macrozona Sur

    Carabineros concreta la detención de 184 prófugos en despliegue a nivel nacional

    Naviera del grupo Luksic empeora sus resultados, pero espera un mejor desempeño para el resto de 2026
    Negocios

    Naviera del grupo Luksic empeora sus resultados, pero espera un mejor desempeño para el resto de 2026

    David Bravo dice que lo peor del dato de desempleo es que abarca el mes junio, justo cuando la economía empezó a crecer

    Ministro Quiroz: “No hay ninguna necesidad de bajar la tasa de interés para reactivar la economía”

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City
    Tendencias

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa
    El Deportivo

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    La reflexión de Fernando Gago tras los gestos obscenos de Javier Correa: “El futbolista no puede ser un ejemplo, porque se equivoca muchísimo”

    El optimismo de la Roja cestera pese a la caída ante Estados Unidos: “Tuvimos momentos de igual a igual; no nos achicamos”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura
    Cultura y entretención

    Cynthia Rimsky gana el Premio Nacional de Literatura

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic
    Mundo

    Serbia: polémica por anuncio de funerales de Estado para el criminal de guerra Ratko Mladic

    Entre la pesca y el euro, Islandia vota si retomar negociaciones para entrar a la UE

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular