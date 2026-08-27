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    Buque petrolero es atacado e incendiado frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz

    El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido informó de la ofensiva, aclarando que la tripulación a bordo de la embarcación afectada está a salvo e instando a a los buques que naveguen la zona a hacerlo “con precaución”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Buque petrolero atacado en el estrecho de Ormuz. Foto: Archivo.

    Un buque petrolero fue alcanzado este miércoles por un proyectil de origen desconocido frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto en Medio Oriente y enclave empleado como instrumento de presión entre Estados Unidos e Irán.

    “Las autoridades locales informaron que un petrolero fue alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en el buque que ya fue extinguido”, informó el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) en la madrugada del jueves local (noche del miércoles en Chile).

    Con relación a la tripulación a bordo de la embarcación afectada, la autoridad marítima indicó que toda se encuentra “a salvo y localizada”, además de informar que no se registrado tampoco impacto mediombiental alguno.

    Asimismo, el centro británico, que indicó que se abrió una investigación, instó a los buques que naveguen la zona a hacerlo “con precaución”, notificando “cualquier actividad sospechosa”.

    Este ataque se registró en una zona próxima al de otra ofensiva que ocurrió la noche del lunes, cuando un petrolero fue alcanzado por otro proyectil de origen desconocido, sufriendo daños en su sala de máquinas y quedando inoperativo.

    Cabe recordar que este mismo martes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, precisó que su “plan por fases” con Omán sobre Ormuz no implica la apertura inmediata del estrecho, al tiempo que afirmó que dicho pacto también incluye el cierre del corredor sur del enclave, empleado por EE.UU. para el tránsito de petroleros.

    Más sobre:Estrecho de OrmuzOmánAtaqueBuquePetroleroUKMTO

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