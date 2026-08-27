Arturo Fontaine llama al gobierno a retirar la reforma y advierte: “Si insiste en esto, es el comienzo de un camino hacia el autoritarismo legal”

El abogado constitucionalista y académico de la UDP, Javier Couso, y el escritor y académico de la U. de Chile, Arturo Fontaine, fustigaron esta jornada el proyecto de reforma constitucional en seguridad del gobierno de José Antonio Kast y llamaron al Ejecutivo a retirar la iniciativa que calificaron como “iliberal” y que, afirman, representa “un paso en una dirección populista-autoritaria”.

Esto, principalmente frente al nuevo estado de excepción constitucional que propone la iniciativa, el que podría regir por hasta 240 días sin la venia del Congreso. Así, en una columna en El Mercurio, ambos destacaron que esta iniciativa podría suspender libertades personales, además de facultar a un gobierno a “arrestar, relegar y prohibir la salida y entrada al país de quienes considere necesario”, reintroduciendo, de facto, el exilio. Esto, junto a la posibilidad de que un mandatario pueda concluir un estado de excepción antes de los 240 días e instalar otro semanas después, aseguran que “abre a posibilidad de que mañana un Presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”.

Y esta noche, en declaraciones a CNN Chile, ambos profundizaron en el alcance de la columna e insistieron en que la pérdida de derechos y libertades que implica el proyecto, podría allanar el camino para que en el futuro algún mandatario pudiera imponer un régimen autoritario.

Quien tuvo palabras más duras contra el proyecto de reforma fue Fontaine, quien rechazó también la posibilidad de que se eliminen beneficios sociales a las personas condenadas por cierto tipo de delitos. “La Constitución va a permitir que a personas condenadas por terrorismo o narcotráfico, después de cumplida su sentencia, después de cumplir 15 años de cárcel, se les recorten beneficios como salud, educación, trabajo y previsión, o sea, ¿qué significa eso? Que una ley podría recortarle la PGU a alguien, o recortarle la beca para que pueda estudiar en un instituto técnico y reintegrarse a la sociedad (...) A mí me parece que es una propuesta absolutamente inhumana”, indicó.

Respecto del nuevo estado de excepción, el académico de la Universidad de Chile sostuvo que, de aprobarse tal medida, “se puede establecer aquí, sobre todo pensando en el futuro, en un Presidente que de verdad tenga apetito autoritario, digamos, se puede construir una dictadura constitucional”.

Asimismo, consultado por la posibilidad de que sea el Presidente de turno con el Senado quienes, sin pasar por el Poder Judicial, puedan configurar una lista de organizaciones criminales, Fontaine sostuvo que, para él, es “una de las cosas más increíbles del proyecto”.

“Que el Presidente y el Senado puedan definir una lista de organizaciones supuestamente terroristas o vinculadas al narcotráfico, sin control judicial, es darle atribuciones judiciales al sistema político, es romper la división de poderes, la separación de poderes, que es la base de la libertad y de la democracia verdadera”, relevó.

Así, ante la perdida de libertades que significaría la aprobación de la reforma, el escritor sostuvo que “para mí este es un parteaguas, o sea, un momento de inflexión. Si el gobierno insiste en esto, a mi juicio se pone a caminar por la vida que conduce al autoritarismo legal”.

Agregó que aunque el Presidente Kast no ha dado señales de tener una voluntad autoritaria, “este proyecto tiene un carácter muy peligroso para toda la población. Todos los que queden afectados por estos estados de emergencia van a ver lo que es”.

Y consultado si la reforma podría ser mejorada con modificaciones, Fontaine fue claro: “Nosotros pensamos que es mejor retirar u olvidar el proyecto, no insistir en modificaciones en él. Entre otras cosas, porque lleva la atención donde no está. O sea, la verdadera preocupación debería ser cómo se manejan investigaciones, cómo se manejan los carabineros, cuántos carabineros necesitamos. Eso supone inyectar recursos. Y entonces nosotros evitamos eso acudiendo a los militares. Entonces ya que no tenemos policía, pidamos a los militares que actúen como policías”.

Foro Madrid

Además, en la ocasión Fontaine fue requerido por la posibilidad de que el Presidente Kast participe en el Foro Madrid en Santiago, el encuentro ideológico que reúne a líderes internacionales de la derecha conservadora, que se realizará el jueves 3 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

“Lo veo mal. O sea, me parece muy bien que se reúna la gente, que haya una conferencia, que venga. Eso está muy bien. Pero si asiste el Presidente, y esto pasa a ser una especie de aval oficial, de alguna manera es crear la sensación de que hay una cierta complicidad. Y estos movimientos de extrema derecha son movimientos que son autoritarios, y que están creciendo en el mundo, se están repartiendo, es algo en expansión. Y yo encuentro muy delicado colocarse en esa línea, en esa compañía. Y muy innecesario. No debería asistir” , sostuvo el académico.

Consultado si su opinión se hace extensiva a otras autoridades, Fontaine indicó: “Yo pienso que tampoco, yo creo que debería ser una cosa de partidos políticos, de figuras políticas (...) De parte de autoridades, yo pienso que no corresponde”, indicó.