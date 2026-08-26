Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

Esta tarde, el ministerio de las Culturas informó que el Premio Nacional de Artes Musicales 2026 recayó en Luis Orlandini (62), destacado intérprete de guitarra clásica.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de las Culturas, Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, tras la deliberación del jurado en la misma jornada.

El veredicto fue resuelto por un jurado integrado por Francisco Undurraga Gazitúa, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Alejandra Mizala Salce, rectora de la Universidad de Chile; Valentín Trujillo, última persona galardonada con el premio; Carlos González Morales, rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), en representación del Consejo de Rectores; Andrés Maupoint Álvarez, en representación de la Academia de Bellas Artes; además de Myriam Singer González y Karina Glasinovic Duhalde, representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Conozco los destacados exponentes que han ganado este galardón desde el año 1945, que se otorgó por primera vez a don Pedro Humberto Allende, y a partir de ahí ha sido una instancia en que se ha podido dar cuenta de lo que se hace en Chile y de lo bien que se hace. Quiero compartir este premio con mis padres, mi señora, mi hijo, mi nieta, pero muy especialmente con todas y todos los creadores musicales de mi país. Todas y todos ellos están desarrollando una labor enorme, no sólo los compositores con los que he interactuado, sino además todas las orquestas, ensambles, solistas. Son muchas las personas que hacen cultura permanente en Chile y que lo hacen de manera honesta, limpia, profunda y con un gran nivel. Eso nos sitúa en un lugar de privilegio”, dijo el flamante ganador al momento de recibir la noticia del galardón.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, relevó las palabras plasmadas en el acta del jurado que encabeza: “Luis Orlandini ha desarrollado una de las trayectorias más relevantes de la interpretación musical chilena contemporánea y ha sido un creador fundamental en la consolidación de la guitarra clásica en nuestro país. Su carrera ha estado marcada ante todo por la excelencia interpretativa, el permanente compromiso con la creación musical chilena y una inquebrantable vocación por la formación de nuevas generaciones de músicos”.

Trayectoria

Orlandini es profesor en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre el año 2018 y enero de 2020 se desempeñó como decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Nacido en 1964 en Santiago de Chile. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con el profesor Ernesto Quezada y posteriormente, fue becado por el gobierno alemán, estudió con Eliot Fisk en la Escuela Superior de Música de Colonia, Alemania. Además, realizó un curso de perfeccionamiento en el Mozarteum de Salzburgo (Austria) y participa en clases magistrales con el célebre Narciso Yepes, Eduardo Fernández y Oscar Gighlia.

Luis Orlandini, Premio Presidente de la República 2007, fue el primer guitarrista chileno que obtuvo un premio internacional de primer nivel. Es, además, un formador.

Orlandini ha tenido una trayectoria muy destacada. En 1989 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de München, Alemania, premio otorgado por única vez en la historia del concurso en su especialidad, hasta el día de hoy. Desde ese momento ha desarrollado una intensa carrera internacional actuando en importantes salas de concierto de Berlín (Philharmonie, Konzerthaus), Colonia (WDR), Roma, Venecia (Teatro La Fenice), Paris (Salle Cortot), Niza, Madrid (Centro de Artes Reina Sofía), Rotterdam (De Doelen), Danzig, München (Herkules Saal, Max Joseph Saal), Ginebra, Berna, Lausanne, Moscú (Conservatorio Tchaikowsky), Tokyo, Washington DC (Millenium Stage del Kennedy Center), Houston, Boston, Londres (Wigmore Hall, Purcell Room, St. Martín in the Fields), La Habana (Teatro Amadeo Roldán), Montevideo (Teatro Solís), Buenos Aires (Teatro Colón), Lima (Auditorio Nacional), Quito, Caracas (Teatro Teresa Carreño), etc. Asimismo, con Orquestas de Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Cuba, Polonia, República Checa, Alemania, Italia y España con destacados directores como Klaus Arp, Adrian Leaper, Markus Poschner, Laurent Petitgirard, Yoav Talmi, David Del Pino Klinge, Mika Eichenholz, Maximiano Valdés y Juan Pablo Izquierdo, entre muchos otros.

También ha realizado grabaciones para diversas radios de Europa y ha grabado para las Firmas de Discos Koch Schwann (Música de Joaquín Rodrigo para Guitarra y Música latinoamericana junto al flautista Alfredo Mendieta), CPO (Ciclos completos de Rossinianas de Mauro Giuliani y Fantasías de Fernando Sor) y para ARTE NOVA el Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo, junto a la Filarmónica de Gran Canaria (España).

En Chile ha grabado varios discos para el sello SVR como solista, en dúo de guitarras con Oscar Ohlsen, Romilio Orellana y Raimundo Luco, con el “Cuarteto de Guitarras de Chile”, los Cuartetos Surkos y Nuevo Mundo y junto a la Orquesta Sinfónica de Chile.

Entre los galardones que ha obtenido en su trayectoria, destacan el Premio de la Crítica del Círculo de Críticos de Arte, el premio de la trayectoria de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), el premio “Domingo Santa Cruz” de la Academia Chilena de Bellas Artes y en el año 2007 el Premio Presidente de la República, otorgado por el Gobierno de Chile. En el año 2009 ingresa como Miembro de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile, por su aporte a la cultura del país en el ámbito de las artes musicales.

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Junto con su trayectoria en solitario, en 2021 establece un nuevo dúo con Raimundo Luco, con quien ha realizado una intensa actividad musical en Chile, teniendo como línea central el repertorio clásico romántico. Recientemente realizan una nutrida gira artística en ciudades de España y Alemania ofreciendo conciertos y realizando grabaciones de video en lugares emblemáticos de los compositores Frederick Chopin y Johannes Brahms.

De acuerdo a la Ley Nº 19.169, que rige la entrega de los premios nacionales, Orlandini obtiene un diploma, una suma que supera los 23 millones de pesos y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales (cerca de $1.300.000 pesos).

Establecido como premio unitario desde 1992, a partir del antiguo Premio Nacional de Arte, el Premio Nacional de Artes Musicales se entrega cada dos años, tal como ocurre con el caso de la literatura. Tradicionalmente, es un galardón que suele reconocer a artistas vinculados a la música docta, con excepción de casos como Margot Loyola y Vicente Bianchi, que tuvieron cruces hacia lo popular.