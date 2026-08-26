A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles Coquimbo Unido recibe a la Universidad Católica por la Liga de Primera, en un duelo pendiente de la Fecha 19 del campeonato.

Ambos equipos buscan dejar atrás su paso por la Copa Libertadores, tras ser eliminados por Platense y Estudiantes de La Plata, respectivamente.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. UC

El partido de Coquimbo Unido contra la Universidad Católica es este miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. UC

El partido de Coquimbo Unido contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.