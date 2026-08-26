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    Álvaro Carter (Rep) acusa respuesta “débil e ineficaz” del gobierno ante polémicas con Argentina y llama a sesión especial de Comisión de Defensa

    “Lo que estamos viendo por parte de Argentina ya no son descuidos aislados, sino una conducta sistemática de provocación que busca relativizar la soberanía chilena en Magallanes", enfatizó el presidente de la instancia legislativa.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Álvaro Carter (Rep) acusa respuesta “débil e ineficaz” del gobierno ante polémicas con Argentina y llama a sesión especial de Comisión de Defensa

    El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Álvaro Carter (Rep), criticó este miércoles la respuesta del gobierno frente a las últimas situaciones vinculadas a la postura de Argentina frente a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

    Y es que el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, señaló durante una entrevista en Youtube que “lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”.

    La situación provocó la respuesta crítica del mundo político y el énfasis desde el gobierno que el Estrecho de Magallanes es chileno. En respuesta, la Cancillería argentina envío un comunicado en que validaban los tratados de 1881 y 1984, que respaldan la soberanía chilena en la zona.

    En ese contexto, el parlamentario remarcó que “lo que estamos viendo por parte de Argentina ya no son descuidos aislados, sino una conducta sistemática de provocación que busca relativizar la soberanía chilena en Magallanes, ante lo cual la respuesta del Gobierno de Chile ha sido débil e ineficaz”.

    “En mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa, he decidido convocar a una sesión especial de la comisión para exigir explicaciones al Ejecutivo por su pasividad y coordinar acciones urgentes que pongan un freno definitivo a estas pretensiones argentinas en la zona austral”, añadió el diputado republicano.

    En la instancia se espera la asistencia de las autoridades de las carteras ministeriales competentes, además de la asistencia de los integrantes de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado.

    Se espera que en la sesión se evalúe “las implicancias de la débil postura diplomática adoptada por el gobierno chileno y delinear de forma transversal las futuras acciones estratégicas y de resguardo soberano que el Estado de Chile debe implementar ante la escalada de tensiones en la zona austral”.

    Más sobre:Estrecho de MagallanesÁlvaro CarterArgentinaSoberaníaCancilleríaArmadaDefensaRelaciones Exteriores

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