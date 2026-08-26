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    Política

    Alessandri (UDI) y críticas oficialistas a la reforma de seguridad: “Hay partes que no creemos útiles”

    Por otro lado, a solo días de un nuevo aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 2022, el timonel de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa la conformación de una coalición amplia del sector.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Valparaiso, 4 de marzo 2026 Punto de prensa del diputado Jorge Alessandri Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó este miércoles las críticas que han surgido desde su sector a la reforma de seguridad que empuja el gobierno.

    Y es que figuras de su vereda política han sido bien críticas al respecto. De hecho la timonel del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó a retirar la reforma.

    Bajo ese marco, el líder de la Cámara Baja defendió que todos están de acuerdo en que el crimen organizado “está ganando la batalla” y que si se sigue haciendo “lo mismo”, no se va a resolver el problema, pero que “hay que ver” las herramientas con las que se enfrenta el tema.

    En esa línea, agregó: “Lo ha dicho la presidenta del Senado, lo han dicho muchos dirigentes, hay partes de esta reforma constitucional que no creemos útiles para la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, hay otras partes que sí pueden ser útiles, acotar los plazos, cambiarla forma en que se despliega el Estado, lo importante aquí es que la discusión se da en el Congreso, se da con votaciones”.

    “Evidentemente que habría sido mejor más trabajo prelegislativo, evidentemente que el Ministerio de Seguridad hace una apuesta al Ministro Arrau al firmar esta agenda, pero lo positivo es que lo veo preocupado y ocupado al Ministro Arrau”, añadió.

    ¿Coalición?

    Por otro lado, a solo días de un nuevo aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 2022, el timonel de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa la conformación de una coalición amplia del sector.

    “Creo que es importante crear una gran coalición, a propósito del 4 de septiembre, del aniversario del Rechazo, que incluya a todos los sectores que estuvieron por el Rechazo, para darle sustento a los tres años y medio que le quedan al Presidente Kast y para darle sustento a los próximos dos gobiernos, si son de este sector, como yo lo deseo”, acotó.

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