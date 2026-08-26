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    Corazón de Pelota: la nueva gran referencia de la literatura futbolera chilena

    Sin artificios ni censuras, con un lenguaje ameno, personajes memorables y altas dosis de humor, Pedro Ávila publicó este atrapante libro de cuentos cuya redacción comenzó hace 20 años.

    Rodrigo RetamalPor 
    Rodrigo Retamal
    Corazón de pelota

    Es muy difícil creer que una foto publicada en la portadilla de Deportes del diario La Tercera en diciembre de 2005, una firma del entonces arquero de Universidad Católica José María Buljubasich y una fanática que busca y utiliza un alicate tengan una relación coherente. Sin embargo, Pedro Ávila es capaz de hacerla posible gracias al cuento “Voy a dar la vuelta olímpica”, uno de sus atrapantes relatos que componen el libro Corazón de Pelota.

    “Algunos cuentos de este libro están basados en hechos reales. Son aquellos que incluyen lugar geográfico y fecha al final”, sostiene el autor ya en el final de su trabajo editorial.

    Junto con un lenguaje ameno, cercano y sin artificios ni censuras, el humor es un elemento fundamental en este trabajo de Ávila. En la gran mayoría de los pasajes, la risa del lector brota a partir de la hilaridad que hay en la descripción de algunas situaciones.

    Una de ellas ocurre cuando el Arica, el joven nortino que estudia en Santiago, no entiende la ironía de su amigo y cree que efectivamente los medios internacionales están pendientes de la “mancha enorme en el fútbol sudamericano” que según él fue víctima San Marcos de Arica.

    Y otra se da cuando el autor contrasta el “Gol luminado” que marcó Elías Figueroa en Brasil con el que convirtió el Elías virgen a los 40.

    De un modo similar, Ávila también juega con alusiones risibles al fútbol mismo: “Le corté indignado por su desidia y hablé con Hernán. Decidimos que no podíamos llamar al malhechor por teléfono para preguntarle si la robó. Pensar que nos diría ‘sí, fui yo, aquí está, sería más ingenuo que creer en la transparencia de la FIFA”.

    En cuanto a los personajes, en una elección arbitraria sobresalen el Piojo y el “Tío Feli”. El primero es el ídolo amateur que tiene “todo futbolero con un mínimo de recorrido por las canchas de pasto disparejo, ligas humildes y finales de copa que solo le importan a quienes la juegan”, mientras que el segundo es “un ser de pequeña estatura y muchos kilos de más, con cuerpo de aceituna” que se gana el respeto como profesor gracias a sus virtudes en el fútbol.

    Corazón de Pelota, editado por Trayecto, está llamado a convertirse en uno de los libros de cuentos referentes de la ficción futbolera chilena, como los de Barrio Bravo, de Puntete, de Reinaldo Marchant o El Estratega de Gustavo Palavecino (aunque este libro también contiene relatos ajenos al fútbol).

    “Hace casi 20 años escribí un cuento de fútbol que quedó guardado. Con el tiempo hice algunos más que también quedaron en un cajón, esperando su momento. A finales del 2024 empecé a escribir relatos nuevos y finalmente, todo eso ha tomado forma en un compilado de cuentos de fútbol llamado Corazón de Pelota”, redactó Pedro Ávila en su cuenta de LinkedIn.

    Corazón de Pelota

    ¿Quién es Pedro Ávila?

    De padres chilenos, Pedro Ávila nació en Venezuela, y a los cuatro años llegó a Chile. Entre sus referentes literarios se cuentan Eduardo Sacheri, Charles Bukowski, Isabel Allende, Hernán Rivera Letelier y Alejandro Zambra. Trabaja en BTalentStar, una sportech chilena que busca y potencia el talento deportivo.

    Cuenta con el título profesional de sociólogo y un magíster en intervención social, ambos en la Universidad Alberto Hurtado.

    Más sobre:Corazón de PelotaPedro Ávila

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