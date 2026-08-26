Oposición lanza ofensiva pidiendo a Kast ser más firme ante polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes

La polémica generada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien afirmó en una entrevista que Magallanes y el extremo austral corresponden a soberanía trasandina, no se detiene. Desde la oposición, este miércoles, una serie de figuras apuntaron a un respuesta más taxativa, incluso, por parte del Presidente José Antonio Kast frente a su par argentino Javier Milei.

Así por ejemplo el senador Vlado Mirosevic (PL), le pidió al Presidente que se derogue el decreto argentino del año 2021, que hace referencia directa al “control conjunto” del Estrecho de Magallanes.

“Sería ingenuo no darse cuenta que aquí hay acciones sistemáticas, porque no es primera vez que tenemos un incidente con Argentina en donde un sector de la sociedad argentina cuestiona abiertamente la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes. Lo hicieron primero a través de un decreto, decreto que por supuesto debe ser derogado, y en esto José Antonio Kast y la Cancillería chilena tienen que ser firmes. Ese decreto que cuestiona la soberanía chilena en el estrecho tiene que ser derogado”, sostuvo.

“Esa es una exigencia básica, no basta con una nota de protesta. Y estos sectores en Argentina pareciera ser que cuentan con la complicidad de Javier Milei, quien no ha puesto freno a aquellos que cuestionan el tratado con Chile y que cuestionan nuestra plena soberanía en el estrecho de Magallanes”, añadió.

A su vez, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que: “Aquí hay un juego de máscaras en que de tanto en tanto sale una voz argentina diciendo lo que piensan y después sale un comunicado del gobierno de ellos diciendo que los tratados se respetan pero nunca dicen claramente que la pertenencia del Estrecho Magallanes es chilena”.

En esa línea, añadió que “Aquí se exige una respuesta taxativa de la Cancillería chilena, que no basta con que se quede conforme con lo que dijeron, sino también dejar establecidas las relaciones que tienen los dos presidentes que ideológicamente están bien cercanos, digámoslo, que esto se resuelva una vez por todas porque de lo contrario va a ir escalando y esto le hace daño a la relación de Chile con el país vecino, porque hay muchos vínculos comerciales de toda especie, pero también no podemos permitir que se pasen delitos como ha pasado tantas veces en materia geográfica”.

A su vez, el diputado Gonzalo Winter (FA) sostuvo que: “No me gustó la reacción tibia que tuvo el gobierno de José Antonio Kast respecto de las frases de este general argentino sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes y la región de Magallanes, y definitivamente no me gustó y me preocupó la respuesta argentina a la nota de protesta que hizo Chile”.

Asimismo, agregó que: “además es peligroso porque José Antonio Kast no se pronuncia cuando se trata del gobierno de Milei, como fue el único líder político el año pasado que no se pronunció respecto a los paneles solares que fueron instalados en territorio chileno”.

“En algunas semanas más viene la cumbre de la ultraderecha a Chile, en donde probablemente esté Javier Milei. Así como no se ha pronunciado sobre estos temas, ¿va a ir a aplaudirlo en este contexto?“, se preguntó.