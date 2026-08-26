Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

Este martes, el Presidente José Antonio Kast presentó una comisión transversal con el objetivo de diseñar una nueva arquitectura del Estado.

La instancia -uno de los compromisos que suscribió el Mandatario en su primera Cuenta Pública para reducir el número de ministerios- quedó integrada tanto por expertos independientes, como dirigentes de partidos políticos que van desde el Partido Nacional Libertario (PNL), hasta el Partido Socialista (PS).

“Hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado. No están aquí por una casualidad, están porque la reforma del Estado tiene que trascender a este gobierno, si no, no se sostiene. Los gobiernos en Chile duran cuatro años y, por lo tanto, la mirada tiene que ser de mediano y de largo plazo”, dijo el Kast al presentar la mesa asesora.

Lo cierto es que la nueva instancia tuvo dos grandes ausentes en la oposición: el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) , las colectividades más críticas de la administración de Kast donde -afirman- no recibieron ningún tipo de invitación por parte del Ejecutivo.

Lo anterior, levantó algunos cuestionamientos en la oposición a solo horas de instalarse la mesa.

De hecho, la primera en criticar la ausencia de las dos colectividades fue una integrante de la comisión: la exministra de Defensa durante el gobierno de Gabriel Boric, Adriana Delpiano (PPD).

8 OCTUBRE 2025 MINISTRA DE DEFENSA, ADRIANA DELPIANO, DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Lo único que yo reclamaría en este tema es que, si ya vamos a hacer una cosa transversal para tener la mirada de todos, aquí faltan miradas. O sea, faltan miradas, no está el Frente Amplio, no está el Partido Comunista. Son dos partidos que están en el Parlamento”, criticó en entrevista con CNN Chile.

Y agregó: “Si la vamos a hacer transversal y pluralista hagamos transversal y pluralista. No significa más que realmente conocer la opinión de todos y, por lo tanto, te facilita el trámite después también en el Parlamento. Ya tuviste oportunidad de decir lo que se pensaba, que nos gusta, que no nos gusta, entonces creo que habría sido mejor”.

La diputada y presidenta electa del FA, Gael Yeomans, se sumó a los cuestionamientos. “El Presidente Kast dijo que la reforma del Estado tiene que trascender a su gobierno. Compartimos ese estándar. Pero una reforma que nace excluyendo dura lo que dura un gobierno”, apuntó.

06 Agosto 2026 Entrevista a Gael Yeomans, Diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

Y añadió: “En el Frente Amplio estamos disponibles para avanzar hacia un Estado moderno, eficiente, que llegue a tiempo a resolver las prioridades de las personas. Pero el objetivo de este gobierno no parece ser modernizar el Estado, sino debilitarlo. El informe final llegará al Congreso. Nosotros, a diferencia del gobierno, no vamos a cerrar la puerta, lo vamos a estudiar y vamos a poner nuestras propuestas sobre la mesa”.

En el PC también su sumaron a las críticas. El diputado y subjefe de bancada Marcos Barraza, también exministro de Desarrollo Social, aseguró que “llama la atención el criterio con que el gobierno define la experticia y la incorporación de actores tan relevantes como los partidos políticos al debate público. Si se pretende abrir una conversación sobre el rediseño del Estado, la experiencia concreta en gestión pública del PC y el Frente Amplio es relevante y necesaria”.

21/10/2025 - MARCOS BARRAZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En esa línea, afirmó que “excluir esas experiencias evidencia el sesgo del gobierno en una discusión que, por su importancia, debiera incorporar las distintas miradas del país”.

En La Moneda, en todo caso, descartan que haya habido una decisión de dejar fuera de las discusión a esos partidos.

Según fuentes de la Palacio, más que la representación de todos las colectividades en el Congreso, el criterio para formar la comisión fue la experiencia de distintas exautoridades en el Estado. En ese sentido, afirman que las invitaciones fueron a titulo personal y no se coordinaron con las directivas de cada partido.

Otras versiones del oficialismo, en todo caso, transmiten que se optó por no convocar a esas tiendas, ya que han sido las más duras con el Ejecutivo. De hecho, el Partido Republicano siempre ha empujado por excluir a esas fuerzas de eventuales acuerdos.

Santiago, 24 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa donde se refiere a temas de contingencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En la oposición aseguran que se debería haber contactado a algunas figuras de ambos partidos, pues -recalcan- cuentan con varios nombres que podrían aportar a la discusión.

En la izquierda además acusan improvisación por parte del gobierno, pues recalcan que algunos representantes fueron contactados solamente horas antes de anunciarse la mesa. De hecho, según la exministra Delpiano, el titular de la Segpres, José García, la contactó recién este lunes para extenderle la invitación.

El exministro Osvaldo Andrade (PS), quien integra la comisión del gobierno, tomó distancia de esas críticas: “Yo entiendo que fui invitado a titulo personal, no me siento en representación del Partido Socialista. Sería un abuso de mi parte plantearme así y en consecuencia no sé cuales serán los fundamentos de las invitaciones que hizo el Presidente. Evidentemente uno quisiera que esto fuera lo más amplio posible, por eso a mi me parece muy importante que este la Anef, más que los partidos”.

Para algunas fuentes de Palacio, la decisión de igual forma deja en evidencia que dentro del gobierno se mantiene el impulso por privilegiar las conversaciones con los partidos del Socialismo Democrático, tal como ocurrió en la discusión por la megarreforma y, así también, hoy con la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) y la reforma constitucional.

En el gobierno, en todo caso, defienden que lo anterior se ha dado más por la negativa del Frente Amplio y el PC de sumarse a las distintas discusiones.

Lo cierto es que incluso dentro del Socialismo Democrático la comisión provocó ruido. Al interior del Partido Socialista (PS) generó molestia que no se haya tomado una definición institucional para participar de la mesa.

Esto, sobre todo porque creen que el gobierno no ha mostrado una real disposición para conversar los distintos temas, por lo que advierten que podrían estar firmando un “cheque en blanco”.