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    Política

    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    El excanciller apuntó al complejo escenario de la exmandataria luego de los primeros sondeos informales del Consejo de Seguridad y a la evaluación que debe hacer junto a los países que patrocinan su nominación.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El excanciller Alberto van Klaveren no esconde su frustración por el duro momento que vive la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Sobre todo luego del resultado adverso que obtuvo la ex jefa de Estado el pasado viernes en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad del organismo multilateral, en que quedó penúltima.

    Lo anterior tras recibir solo dos de los 15 respaldos posibles dentro de la entidad que debe presentar un nombre entre los ocho candidatos a la Asamblea General. De ellos, cinco tiene poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra.

    Del resto de la ronda, seis naciones rechazaron su nominación y siete optaron por no emitir comentarios al respecto. Los resultados de esta segunda straw poll implicaron un duro golpe a la candidatura de Bachelet, que a finales de julio ya había quedado en cuarto lugar. Esta vez solo superó a la carta inscrita hace solo unos días, Ivonne Baki (Tonga).

    Previo a la reciente votación, de hecho, el excanciller había apuntado a la necesidad de evaluar la continuidad de la cruzada de la socialista para suceder al portugués António Guterres, si se mantenían los resultados filtrados del primer sondeo.

    En conversación con radio 13C, este miércoles Van Klaveren reforzó que en esa decisión serán claves las citas que Bachelet espera concretar prontamente con México y Brasil, países que patrocinan su nominación. Al contrario de la decisión del Presidente José Antonio Kast, que retiró el respaldo de Chile al llegar a La Moneda.

    Aunque reconoció que efectivamente la definición depende de esas naciones, remarcó: “Y por supuesto, en manos de la propia candidata”.

    Bachelet se encuentra desde ayer martes en México, donde tiene contemplado para esta jornada participar en una actividad de la Cepal, pero también con la expectativa de cerrar una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Además, tiene en vista un próximo viaje a Brasil, también para concretar un encuentro con el Mandatario Lula da Silva.

    Sheinbaum, en su habitual conferencia de prensa “la mañanera” y en la antesala de la conversación clave que tendrá con Bachelet, ayer ya se abrió a revisar las opciones que tiene la carrera de la expresidenta.

    “Hay que ver las posibilidades que ella tiene. Pero es un asunto de defensa de lo que debe ser Naciones Unidas”, indicó la jefa de Estado mexicana.

    Ad portas de las eventuales citas y con estos antecedentes, el exministro de RR.EE. dijo sobre la cruzada de la chilena: “Efectivamente, estamos hablando de una candidatura que ha tenido mucho viento en contra”.

    Para el diplomático hay tres factores que han torpedeado las aspiraciones de Bachelet para llegar al máximo cargo de Naciones Unidas.

    “Partiendo, lamentablemente, por lo que fue el inexplicable retiro del apoyo de Chile. Luego también están las dudas y comentarios que se han hecho en Estados Unidos, que obviamente es un actor muy fundamental en este ámbito. Y también hay que reconocer que el momento internacional actual no es demasiado favorable al multilateralismo. Y obviamente Michelle Bachelet tiene una identificación muy fuerte con toda la tradición multilateral”, detalló.

    Con todo, Van Klaveren advirtió que en las votaciones preliminares del Consejo de Seguridad tampoco ha habido un marcado favoritismo por alguno de los siete candidatos que compiten con Bachelet.

    “El proceso en estos momentos es un proceso muy abierto. (...) Esto es como una carrera de ciclismo: hay un pelotón, nadie se ha separado claramente del pelotón. Nadie tiene una ventaja así irremontable”, afirmó.

    Más sobre:Alberto van KlaverenMichelle BacheletONUNaciones UnidasSecretaría GeneralJosé Antonio KastEstados UnidosDonald Trump

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