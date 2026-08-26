Senadora Vodanovic (PS) aborda actual escenario de candidatura de Bachelet a la ONU: “Se hace complejo”

La senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó esta tarde la compleja candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, y reconoció que la otrora mandataria enfrenta actualmente un difícil escenario.

Esto, luego de que el pasado viernes el nombre de la también exalta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU quedara penúltima en la nueva medición informal del órgano principal de la ONU, tras recibir solo dos de los 15 respaldos posibles dentro de la entidad. Del resto , seis naciones rechazaron su nominación y siete optaron por no emitir comentarios al respecto.

En este marco, la presidenta socialista volvió a criticar al gobierno de José Antonio Kast por no respaldar la candidatura internacional de Bachelet, pero a diferencia de comentarios anteriores, donde afirmaba que la exmandataria se impondría pese a no contar con el apoyo del Ejecutivo, en esta oportunidad sus dichos fueron más cautos.

Consultada en T13 si la candidatura de la exmandataria tiene futuro, la senadora Vodanovic indicó que “cuando el propio país no apoya una candidatura, creo que se hace complejo”.

Agregó que “Brasil y México han sostenido esta candidatura, pero sobre todo la ha sostenido la presidenta con una entereza moral que yo destaco, porque ella misma lo dijo (...), si me dejan fuera por defender los Derechos Humanos, por defender la democracia, por defender el multilateralismo, voy a estar muy agradecida de eso”.

“Yo lamento que el gobierno no haya entendido que esto tenía una razón de Estado”, cerró.