SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senadora Vodanovic (PS) aborda actual escenario de candidatura de Bachelet a la ONU: “Se hace complejo”

    La presidenta socialista responsabilizó al gobierno de José Antonio Kast por el delicado momento que vive la candidatura internacional de la exmandataria.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Valparaiso, 7 de julio 2026 Punto de prensa de senadores del Partido Socialista Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó esta tarde la compleja candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, y reconoció que la otrora mandataria enfrenta actualmente un difícil escenario.

    Esto, luego de que el pasado viernes el nombre de la también exalta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU quedara penúltima en la nueva medición informal del órgano principal de la ONU, tras recibir solo dos de los 15 respaldos posibles dentro de la entidad. Del resto , seis naciones rechazaron su nominación y siete optaron por no emitir comentarios al respecto.

    En este marco, la presidenta socialista volvió a criticar al gobierno de José Antonio Kast por no respaldar la candidatura internacional de Bachelet, pero a diferencia de comentarios anteriores, donde afirmaba que la exmandataria se impondría pese a no contar con el apoyo del Ejecutivo, en esta oportunidad sus dichos fueron más cautos.

    Consultada en T13 si la candidatura de la exmandataria tiene futuro, la senadora Vodanovic indicó que “cuando el propio país no apoya una candidatura, creo que se hace complejo”.

    Agregó que “Brasil y México han sostenido esta candidatura, pero sobre todo la ha sostenido la presidenta con una entereza moral que yo destaco, porque ella misma lo dijo (...), si me dejan fuera por defender los Derechos Humanos, por defender la democracia, por defender el multilateralismo, voy a estar muy agradecida de eso”.

    “Yo lamento que el gobierno no haya entendido que esto tenía una razón de Estado”, cerró.

    Más sobre:Paulina VodanovicPSBacheletONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Lo más leído

    1.
    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    2.
    Ministro Barros se reunió con extitulares de Defensa en medio de polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Ministro Barros se reunió con extitulares de Defensa en medio de polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    3.
    El guiño de Bachelet a México en antesala de crucial encuentro por su candidatura a Naciones Unidas

    El guiño de Bachelet a México en antesala de crucial encuentro por su candidatura a Naciones Unidas

    4.
    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    5.
    Pavez por traspié en Plan Cancerbero: “Gendarmería va a ejercer todos los recursos para asegurar el reglamento carcelario”

    Pavez por traspié en Plan Cancerbero: “Gendarmería va a ejercer todos los recursos para asegurar el reglamento carcelario”

    6.
    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género
    Chile

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores
    Negocios

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte
    El Deportivo

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares
    Mundo

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón