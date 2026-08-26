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    Donald Trump firma memorando que extiende el embargo contra Cuba hasta septiembre de 2027

    Desde la isla, su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que la política de Estados Unidos es "genocida" y que condenan la prórroga del bloqueo económico.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Donald Trump extenderá el embargo contra Cuba en un año más. MANDEL NGAN

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando por el cual prorroga el embargo contra Cuba por un año más, esto es, hasta septiembre de 2027, alegando que la decisión redunda en el “interés nacional” del país norteamericano.

    Estas medidas económicas, comerciales y financieras contra La Habana están enmarcadas en la Ley de Comercio con el Enemigo de Estados Unidos, que data del año 1917.

    No obstante, las sanciones contra la isla comenzaron bajo la presidencia del 34º mandatario estadounidense, Dwight Eisenhower, en la década de 1960.

    Pese a que el documento oficial, consultado por Europa Press, se hizo público este mismo martes, la firma del mismo se produjo el pasado 20 de agosto, decretándose con él la prórroga del embargo hasta el 14 de septiembre de 2027.

    Desde la cúpula dirigente de Cuba se pronunció el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien condenó “en los términos más enérgicos” la referida extensión asegurando que la misma prueba que Washington “persiste en su propósito” de “asfixiar” a la nación “entera”.

    “Cuba condena en los términos más enérgicos la extensión por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas”, señaló el alto funcionario en un mensaje en redes.

    A juicio del jerarca caribeño, esta prórroga por parte de la Casa Blanca “no es un acto administrativo menor” sino “la confirmación” de que Washington “persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera” en lo que denunció, es “el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes”.

    Cabe recordar que las presiones de Estados Unidos contra la isla se han intensificado especialmente durante este último mandato de Trump en forma de sanciones contra el propio jefe del Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, o su predecesor en el cargo, Raúl Castro.

    Con relación al bloqueo se pronunció esta misma semana Díaz-Canel, quien se preguntó por qué EE.UU. bloquea al país si son “tan torpes, incapaces, ineficientes” y podrían “caer” por sí mismo.

    “Ellos saben que Cuba, bloqueada, ha logrado solucionar problemas que no están resueltos hoy en Estados Unidos en materia de justicia social”, aseveró el mandatario en una entrevista para el diario brasileño ‘Folha’.

    En esa misma entrevista, el líder caribeño sostuvo que el país no está “al borde de un colapso” sino “en una situación compleja, pero con una creatividad enorme que se suma a la capacidad heroica de resistencia del pueblo cubano”.

    “Hay apagones, pero ningún apagón ha apagado la esperanza del pueblo cubano. Hay carencias, pero ninguna carencia ha fracturado la capacidad de crecer”, insistió Díaz-Canel reivindicado la “capacidad de funcionar” de su país, pese a la crisis en que se encuentra sumida la isla.

    Más sobre:CubaEstados UnidosDonald TrumpMiguel Díaz-CanelembargoMundo

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