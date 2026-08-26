Frente de lluvia y viento avanza por el país: temperaturas inusualmente altas en Santiago potencian el riesgo de aumento de caudales

Santiago, 25 de Agosto de 2026. Producto de fuertes vientos previo a la lluvia, un arbol se desprende desde las raíces y cae sobre 2 autos y una moto en calle Vicuna Mackenna cercano a Camino agricola en Macul generando daños y el motorista herido Diego Martin /Aton Chile

Un nuevo sistema frontal comenzó a afectar a distintas zonas del país, acompañado de precipitaciones, viento y una condición inusual en la Región Metropolitana con temperaturas más altas de lo esperado para esta época del año. Durante la mañana del martes, Santiago registró fuertes ráfagas que provocaron la caída de árboles, postes y una gigantografía, mientras el avance del sistema hacia el sur y la zona central mantiene bajo vigilancia a varias regiones.

En la capital la temperatura mínima llegó a 12,4 °C, la segunda más alta jamás registrada para Santiago durante agosto. El registro solo es superado por los 13,4 °C del 5 de agosto de 2015, según destacó el climatólogo y académico de la USACH Raúl Cordero. La coincidencia no es menor, ya que 2015 también fue un año de presencia de El Niño. A las 9 am Santiago registró 21 °C de máxima.

Para Jorge Carrasco, doctor en Ciencias Atmosféricas y académico de la U. de Magallanes, la explicación está principalmente en la configuración atmosférica que antecedió al sistema frontal. Las temperaturas han estado relativamente más cálidas que lo normal debido a que desde la tarde del lunes han predominado vientos del noroeste en la zona central. Ese flujo, explica, arrastra aire relativamente más cálido y evita que las temperaturas máximas desciendan, pese a los cielos cubiertos.

Santiago, 25 de Agosto de 2026. Suave lluvia durante este martes en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La situación comenzará a cambiar con el desplazamiento del sistema frontal. Sobre el océano Pacífico, frente a la Región de Los Ríos, se aproxima un centro de baja presión asociado al frente que está afectando al país. Este sistema se proyectará hacia la zona central y está generando vientos moderados, ocasionalmente fuertes, especialmente en la costa y con mayor intensidad desde la Región del Maule hacia el sur. Según Carrasco, esta condición puede mantenerse hasta el jueves, aunque los vientos en la zona central se debilitaron con el paso de las horas.

Árboles, postes y cortes en Santiago

En Santiago, el viento ya dejó sus primeras consecuencias durante la mañana. Un árbol de gran tamaño cayó en avenida Vicuña Mackenna, en Macul, entre Carlos Casanueva y Camino Agrícola. El hecho provocó daños en dos vehículos y bloqueó parcialmente las pistas hacia el centro.

En Vitacura, en tanto, una gigantografía publicitaria cayó sobre el tendido eléctrico en el sector de Cantagallo. El letrero aplastó una reja y quedó suspendido sobre cables eléctricos. Según inspectores municipales, la estructura no estaba enterrada y se sostenía en su base mediante bloques de cemento. En la misma comuna, en el sector de Santa María de Manquehue, varios postes del tendido eléctrico cayeron. Uno de ellos quedó sobre un vehículo cuyo conductor permaneció atrapado hasta que fue rescatado por Bomberos y trasladado a un centro asistencial.

Santiago, 25 de Agosto 2026. Seis postes del tendido eléctrico cayeron en la calle Gran Vía afectando un automóvil en la comuna de Vitacura Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Brufort comentó que el viento registrado durante la madrugada y la mañana se debió a un fenómeno catabático, asociado a la llegada de un sistema frontal frío a la Región Metropolitana. Alcanzó hasta 55 km/h en sectores cercanos a Santiago, mientras que en Tobalaba llegó a 30 km/h y en Quinta Normal a 25 km/h. Durante el resto del día se esperan vientos de hasta 40 km/h en los valles, acompañados de chubascos débiles y aislados que fluctuaron entre 1 y 3 milímetros.

“Cuando ese aire desciende, se comprime, se seca y aumenta su temperatura, lo que explica que podamos tener simultáneamente viento fuerte y temperaturas superiores a las normales para agosto”, dice la investigadora del Centro Agrimed Paula Santibáñez. Este tipo de situación puede generar ráfagas más intensas que el viento promedio y provocar caída de ramas, árboles, postes o daños en estructuras más vulnerables.

También el comportamiento de los vientos puede tener efectos sobre las reservas nivales. El hidrólogo y profesor de la U. de Chile James McPhee explica que los vientos catabáticos se desplazan desde zonas altas hacia zonas más bajas en los valles, debido a diferencias de presión, densidad y temperatura. Estos pueden ser fríos o -como fue en este caso- cálidos.

Cuando un viento de este tipo fluye sobre hielos, nieves o glaciares, puede aportar mayor flujo de energía desde el aire y alterar los patrones clásicos de derretimiento.

La jornada de mayor actividad para la zona central será el miércoles. El sistema frontal estará acompañado por un río atmosférico que podría incrementar los montos de agua caída en la Región Metropolitana. Se esperan entre 20 o 30 milímetros, especialmente en comunas ubicadas al sur de la región, además de precipitaciones importantes en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile. Foto: ATON.

Martin Jacques, investigador del CR2 y académico de la U. de Concepción, comenta que mientras ya llueve entre Los Lagos y O’Higgins, un frente frío se acerca a la Región Metropolitana. También comenta que lo más complejo en estas situaciones es que un evento de precipitación abundante puede saturar el suelo, de forma tal que fácilmente puede generar aumentos rápidos de caudal y eventualmente inundaciones.

Varias regiones bajo alerta

El avance del sistema mantiene activas distintas alertas emitidas por Senapred. En La Araucanía, para el miércoles existe probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas. El Sernageomin considera también una alta posibilidad de aluviones y derrumbes en el litoral, cordillera de la costa y precordillera de esa región, y con riesgo moderado en valle y cordillera.

En Biobío, la DMC pronostica precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo en litoral y cordillera de la costa, además de lluvias considerables en la precordillera y probabilidades de tormentas entre miércoles y jueves. A esto se suma un aviso de mal tiempo y temporal emitido por Directemar para el área oceánica y costera entre el Maule y Los Ríos hasta el jueves.

Las precipitaciones también provocaron un gran flujo de agua, lodo y fragmentos de roca que bajó desde el volcán Osorno hacia el badén del sector Los Patos, en Puerto Varas. El tramo entre Ensenada y Petrohué se encuentra cortado. A este escenario se sumarán las marejadas desde Arica hasta el Golfo de Penas, incluyendo Juan Fernández, según advirtió el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, a partir del miércoles hasta el viernes.