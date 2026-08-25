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    Carabineros captura a sujeto que era buscado como el otro autor material de ataque armado a funcionario de Antofagasta

    Fue apresado cerca del mediodía de este martes, en la vía pública, en el sector centro de la ciudad nortina.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La policía uniformada, en coordinación con el Ministerio Público, concretó la detención de un sujeto investigado como el segundo autor material del ataque contra un funcionario de Carabineros, de 44 años de edad, que resultó baleado en el marco de un control de identidad en Antofagasta el pasado 12 de agosto.

    El funcionario, integrante de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría de Carabineros de Antofagasta, realizaba patrullajes preventivos en el sector centro alto de la ciudad, tras una denuncia de venta de drogas.

    Al proceder a una fiscalización a un grupo de sujetos, en la intersección de las calles Huanchaca y Chiloé, uno de ellos huyó del lugar, siendo seguido por el carabinero, que, al momento de darle alcance, terminó siendo baleado.

    El 21 de agosto fue detenido uno de los individuos que habría disparado en contra del uniformado, un venezolano de 26 años, identificado como Ricardo José Rodríguez Sánchez, alias Cantinflas y el Menor, junto a otras tres personas extranjeras en calidad de encubridores del hecho.

    Todos quedaron en prisión preventiva y continuaba la búsqueda de otro sujeto de interés.

    Este martes, en tanto, el jefe de la Zona Antofagasta, de Carabineros, general Cristian Montre Soto, dio a conocer la detención de esta otra persona.

    El sujeto fue apresado cerca del mediodía, en la vía pública, en el sector centro de Antofagasta.

    “Desde el primer momento fuimos muy claros y dijimos que íbamos a trabajar hasta detener a quienes participaron en este grave ataque contra uno de nuestros carabineros. Hoy podemos informar que fue detenido el segundo sujeto que era intensamente buscado por su presunta participación directa en los disparos”, destacó.

    La investigación es desarrollada por Carabineros del OS-9, SEBV, OS-7, SIP y Labocar, en coordinación con el Ministerio Público.

    “Cuando dijimos que los íbamos a detener, no era sólo una declaración. Era el compromiso de Carabineros con uno de los nuestros, pero también con toda la comunidad, porque hechos de esta gravedad no pueden quedar sin respuesta”, enfatizó el general Montre.

    Por su parte, Tamara Farren, vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta, destacó la rápida detención de los principales involucrados en el homicidio frustrado del funcionario.

    “Este caso es particularmente grave, pues no sólo se afecta a una persona, sino que se afectan otros bienes jurídicos protegidos, como el estado de Derecho; por eso con la detención de estas personas estamos recuperando el estado de Derecho”, planteó.

    El seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Juan Fernández Valenzuela, destacó el trabajo coordinado entre las distintas especialidades de Carabineros y el Ministerio Público.

    “Eso es lo que tenemos que hacer para poder combatir la delincuencia, trabajar de forma integral, y estos son los resultados que tenemos hoy día”, sostuvo.

    Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic Burgos, resaltó la colaboración que desde la noche del ataque prestó el municipio a la investigación, poniendo a disposición de Carabineros su Central de Cámaras y otros recursos del área de seguridad pública.

    “Este trabajo en equipo lo vamos a mantener y fortalecer, porque queremos que se traduzca en mayor seguridad para nuestros vecinos”, afirmó.

    El nuevo detenido sería Mauricio Andrés Rojas Santander, sujeto de 40 años y de nacionalidad chilena, cuyo rostro fue ampliamente difundido durante la búsqueda.

    El sujeto capturado será presentado este miércoles ante el tribunal para su audiencia de control de detención.

    El funcionario herido, en tanto, fue trasladado por sus propios compañeros al Hospital Regional e ingresó con riesgo vital. Tras ser intervenido y evolucionar favorablemente, fue derivado al Hospital de Carabineros, recinto en el que actualmente continúa su recuperación.

    Más sobre:PolicialCarabinerosAntofagastaFiscalía de AntofagastaDelincuenciaSeguridad

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