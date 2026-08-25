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    OS-9 de Carabineros busca a ciudadano venezolano dueño del automóvil que atropelló a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    La Municipalidad de Providencia puso a disposición del Ministerio Público imágenes del vehículo.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: Instagram @algaestudio

    La Municipalidad de Providencia puso a disposición del Ministerio Público imágenes del automóvil que atropelló a la directora ejecutiva de la productora Alga Estudio, Paz Ramírez Larraín.

    Cerca de las 17.00 horas del domingo 23 de agosto, un vehículo embistió a la realizadora audiovisual que cruzaba junto a un perro pequeño por un paso peatonal, al parecer con luz roja, en Andrés Bello con Manuel Montt.

    La persona que conducía continuó sin detenerse y escapó del lugar sin prestar ayuda a la víctima.

    La productora, directora y guionista de 39 años, hermana de las actrices Ángela y María José Prieto Larraín, falleció esa noche en un recinto asistencial.

    Según información de la Fiscalía Metropolitana Oriente la patente del vehículo está registrada a nombre de un ciudadano venezolano.

    La Fiscalía instruyó a personal del OS-9 de Carabineros dar con el paradero de esta persona para confirmar o descartar si era el conductor al momento del atropello.

    La investigación fue transferida desde Flagrancia a la Fiscalía Local de Ñuñoa-Providencia.

    En tanto, la productora Alga informó que el velorio de Ramírez se realizará este martes desde las 16.00 horas en la Iglesia El Golf de Las Condes y este miércoles, al mediodía, se realizará allí una misa previa a su funeral.

    Más sobre:PolicialFiscalía OrienteJudicialCarabinerosProvidenciaTránsitoPaz RamírezMaría José Prieto

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