Minsal presenta programa de detección precoz de cáncer en salud primaria para las 28 comunas con APS Universal

Desde el Cesfam José Symon Ojeda de Conchalí, la ministra de Salud, May Chomali, dio inicio a la Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer en la Atención Primaria de Salud (APS), iniciativa enfocada en la aplicación de test preventivos para el cáncer gástrico y colorrectal para las 28 comunas que cuentan con Atención Primaria de Salud Universal.

Chomali, quien estuvo acompañada del subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, destacó que la implementación de esta medida de pesquisa es una respuesta a la lista de espera existente para la detección de cáncer gástrico y colorrectal, ya que con esto se reduce la incertidumbre que viven miles de personas que aguardan por una colonoscopia o una endoscopía para ser diagnosticadas.

“Eso es lo que queremos con esta tecnología, hacer un diagnóstico más oportuno. ¿Y dónde se hacen los diagnósticos más oportunos? En la atención primaria, en aquellos lugares donde conocemos a nuestra gente, desde donde nos contestan los llamados”, explicó. “Eso es la atención cercana a las personas, eso es lo que buscamos”.

Prevenir y pesquisar precozmente, indicó, “es darle la oportunidad a un paciente de cáncer. Y por eso que esta estrategia es pesquisa universal”.

La ministra añadió que durante el segundo semestre de este año la estrategia se implementará en las 28 comunas del país que forman parte del programa de Universalización de la Atención Primaria de Salud, donde se aplicarán test para detectar cáncer gástrico y/o colorrectal como parte inicial de esta iniciativa que busca dotar de mayor resolutividad a la APS.

Para esto, se indicó, se destinaron cerca de 600 millones de pesos a los servicios de salud. Y para el 2027 se espera incorporar 80 municipios más, indicaron las autoridades.

“Queremos una atención primaria que no solamente atienda cuando la enfermedad ya está instalada, sino que sea capaz de anticiparse. Con esta estrategia estamos fortaleciendo tres capacidades: prevenir cuando sea posible, detectar tempranamente y derivar oportunamente a quienes necesitan atención, en este caso particular, de sospecha de cáncer”, destacó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

Por su parte, la subsecretaria Pizarro también destacó que el control del cáncer comienza con la incorporación hábitos preventivos como realizar actividad física, alimentarse de forma saludable, no fumar, no vapear.

Junto con esto, también destacó la importancia de la sospecha y el diagnóstico oportuno.

“Si logramos detectar de manera precoz en estas poblaciones que tienen algunos factores de riesgo, podemos confirmar y tratar de forma oportuna. En las personas que aparece un resultado positivo en estos test de tamizaje, se tiene que ir a un nivel de atención con mayor resolutividad para confirmar el diagnóstico y activar su garantía GES, según corresponda. Esto es una gran estrategia que nos permite detectar de manera precoz y oportuna para tratar a nuestros pacientes”, afirmó.

Cómo funciona la Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer

Según informa el Minsal, en el caso de detección precoz de cáncer colorrectal, la iniciativa está dirigida a personas de 50 a 69 años que presenten síntomas digestivos bajos, a quienes se les aplicará el Test Inmunológico Fecal (FIT) cuantitativo, que es un examen no invasivo en base a una muestra de deposición, que detecta sangre oculta y no requiere preparación previa.

De existir un resultado positivo, se activa la garantía GES N°70 (cáncer colorrectal) para su confirmación diagnóstica en el nivel secundario. Un resultado negativo, sigue el flujo de búsqueda de otro tipo de diagnóstico.

Este enfoque permite priorizar el uso de la colonoscopía en quienes realmente la necesitan, en lugar de indicarla de manera inespecífica o masiva, proyectando una reducción de los tiempos de espera para endoscopía a nivel hospitalario.

Para la prevención del cáncer gástrico, el examen se aplicará en personas de 30 a 39 años con síntomas digestivos altos. Para estos pacientes se dispondrá de un Test de Antígeno en Deposiciones (SAT), herramienta de pesquisa no invasiva de infección activa por helicobacter pylori, sin necesidad de recurrir a una endoscopía.

Los pacientes podrán usar el kit y llevar sus muestras directamente al centro de salud, donde se les informará el resultado.

En los casos positivos, las personas recibirán los medicamentos indicados para la erradicación de la helicobacter pylori cubierto por las Garantías Explícitas en Salud (GES N°80) y que aplica a personas de cualquier edad, garantizando acceso a medicamentos, controles médicos y seguimiento.