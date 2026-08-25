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    Thought Leaders 100: Chile tiene su mejor año en medición de posicionamiento de las empresas y sus líderes

    En el contexto de Thought Leaders 100 América Latina, Chile registró la mayor cantidad de nuevos ingresos de un mismo país fuera de Brasil.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Chile tuvo su mejor participación en la historia del ranking HORSE Thought Leaders 100 América Latina, el estudio que mide con inteligencia artificial y big data la influencia real de las empresas y los CEOs de la región.

    En el marco de su quinta edición, el sondeo que considera la publicación de artículos en medios de comunicación, publicaciones en redes sociales, interacción de los posteos, participación en eventos, participación gremial, auspicio y presentaciones en 15 países destacó a las empresas chilenas por el número de irrupción en el ranking, su mejor año y “la mayor cantidad de nuevos ingresos de un mismo país fuera de Brasil”.

    El listado lo encabeza, al igual que el año pasado, MercadoLibre. Respecto a Chile, la primera firma en aparecer es Latam Airlines (#12), que no estuvo en la medición pasada. Lo mismo que Falabella (#36), Cencosud (#41) y JetSmart (#53).

    En ejecutivos, el listado es liderado por Pierpaolo Barbieri (Ualá), quien desplazó a Marcos Galperín de MercadoLibre, quien bajó al tercer lugar.

    Por su parte, Chile aporta seis CEOs al ranking regional. Roberto Alvo (Latam) ingresa al listado con la posición ocho. Otros que ingresan son Alejandro González Dale (Falabella) con la posición 33 y Rodrigo Larraín (Cencosud) en la ubicación 59.

    En tanto, Pablo Sprenger (Principal Financial Group) subió nueve posiciones y llegó a la ubicación 46. Mientras que Alfonso Eyzaguirre (JP Morgan) se ubica en la posición 61 y bajó 17 posiciones. En tanto, Matías Muchnick (NotCo) bajó 23 posiciones al lugar 29.

    El sondeo también destacó, por operar en Chile e ingresar por primera vez a la medición, al guatemalteco Estuardo Ortiz (JetSmart) ubicación 24 y el francés Jean-Michel Morvan (Alstom) en la posición 95 lideran sus operaciones regionales desde Chile.

    El estudio también advierte una caída histórica en la participación femenina, que se desploma al 12% —el nivel más bajo registrado, tras rondar el 24% en 2023 y 2024—, con solo 12 mujeres en el ranking y una única representante en el top 10 (Paula Bellizia, de Amazon).

    En el plano digital, LinkedIn se consolida como la plataforma dominante para el posicionamiento ejecutivo, con más del 95% de los líderes activos allí, mientras que en X más del 85% no registra ninguna actividad.

    El sondeo también detecta una falta de consistencia generalizada entre los ejecutivos mejor posicionados: solo 4 de los 10 CEOs del Top 10 muestran actividad en las cuatro dimensiones analizadas (presencia en medios, interacción digital, networking y exposiciones públicas) —entre ellos Pierpaolo Barbieri y Martín Migoya (Globant)—, mientras que la mayoría concentra sus esfuerzos en LinkedIn y medios, con una presencia mucho menor en eventos y cámaras empresariales.

    A nivel regional, los mayores saltos de posiciones de empresas los protagonizan Stellantis (+63), SAP (+57), GM (+55) y Volkswagen (+41); en el extremo opuesto, Allianz (−59), Danone (−51), Renault (−51) y Pfizer (−50) registran las caídas más pronunciadas del ranking.

    A nivel de ejecutivos, los mayores saltos los protagonizan Martín Galdeano (Ford, +33), Agustín Croche (DHL, +32), Luiz Vasconcelos (FedEx, +25) y Álvaro Cárdenas (Diageo, +24); en el extremo opuesto, Rafael Chang (Toyota, −60), Guy Rodriguez (Nissan, −45), Tonny Martins (IBM, −37) y Laércio Albuquerque (Cisco, −36) registran las mayores caídas del ranking de CEOs.

    El sondeo también destacó que ninguna empresa lidera más de una de las seis dimensiones del estudio —Ualá, Netflix, Google, Amazon-AWS, ManpowerGroup y Philip Morris se reparten el primer puesto en cada una—, mientras que entre los CEOs solo Marcos Galperín (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant) logran liderar más de una dimensión, con dos primeros puestos cada uno.

    La medición considera presencia en medios, patrocinio de eventos, redes de contacto C-level, apariciones públicas o vocería, posicionamiento del director ejecutivo e interacción digital.

    Más sobre:EmpresasEjecutivos

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