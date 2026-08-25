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    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    El jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Javier Valverde, fue el único que el presidente Javier Milei dejó en la cúpula de las FF.AA. en 2024, “marcando una excepción a la renovación total dispuesta por el gobierno libertario”. La prensa local destacó esa vez que su continuidad subraya “un reconocimiento a su trayectoria”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina.

    Aunque desde la Cancillería argentina intentaron bajar el tono a la polémica, asegurando que el gobierno de Javier Milei “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile”, la administración de José Antonio Kast salió al paso de las declaraciones efectuadas por el jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Javier Valverde, quien hizo referencias a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. “Es indiscutiblemente chileno”, enfatizaron tanto el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, como el canciller Francisco Pérez Mackenna, cuya cartera anunció que se enviará una nota de protesta a Argentina por los dichos del militar transandino.

    “La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, remarcaron desde Argentina tras la postura mostrada por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien el domingo, durante una entrevista en el canal de YouTube “La Fábrica del Podcast”, señaló: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico Pacífico y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

    Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina.

    Ante sus dichos, desde la Cancillería transandina reiteraron “su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos”.

    Calificado como “intachable”

    El brigadier Valverde, de 59 años, había sido designado por el gobierno de Milei a finales de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en reemplazo de Fernando Luis Mengo, quien fue desplazado del cargo tras detectarse el uso indebido de aeronaves militares, utilizadas para fines personales, a lo que se sumó también una serie de denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.

    En esa oportunidad, destaca el diario Mendoza Today, fue el único que Milei dejó en la cúpula de las FF.AA., “marcando una excepción a la renovación total dispuesta por el gobierno libertario”.

    Citando fuentes oficiales, el medio destacó esa vez que la continuidad subraya “un reconocimiento a su trayectoria”, pero sobre todo “a su perfil altamente técnico dentro de la aviación militar, lo que se valora en la actual gestión del Ministerio de Defensa”, que hasta su ratificación estuvo a cargo de otro mendocino, el ahora diputado nacional por Mendoza, Luis Petri.

    Valverde está fuertemente vinculado a la provincia de Mendoza por su formación y desempeño profesional. De hecho, en la IV Brigada Aérea de El Plumerillo, en Mendoza, ha participado en distintos cursos de aviador militar y combate, un área central en su carrera.

    Petri se encargó de manera personal de definir quién iba a ser el reemplazo de Mengo, informó entonces el periódico Perfil. El entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Julián Isaac, “le propuso dos o tres nombres y el ministro eligió a Valverde. Tomó la decisión porque es una persona intachable, porque confía en él y hace un buen trabajo. Además, los otros propuestos que tenían más antigüedad ya venían trabajando con Mengo y nombrar a alguno de ellos era seguir haciendo lo mismo”, explicaron desde el Ministerio de Defensa a ese medio.

    Su vínculo con Mendoza

    La formación de Valverde en el ámbito militar comenzó en la provincia de Mendoza, donde cursó sus estudios secundarios en el Liceo Militar General Espejo, ubicado en la Sexta Sección, recuerda Mendoza Today.

    “Yo entré a la Fuerza en el año 1986. Soy de Mendoza, antes hice la escuela primaria con los jesuitas y, luego, cursé en el Liceo Militar ‘General Espejo’. Una vez que lo terminé, ingresé a la Escuela de Aviación Militar”, comentó Valverde al medio DEF Online en abril de 2025. “Más tarde volví a Mendoza para hacer la especialidad de piloto de combate. Posteriormente, me fui a Villa Reynolds y allí, en la Quinta Brigada Aérea, hice prácticamente toda mi carrera operativa”, agregó.

    “influenciado por mi padre, piloto, que los fines de semana nos llevaba al aeroclub de Mendoza, opté por la rama aeronáutica. Creo que ahí nació el germen de la vocación militar, que es la que nos sostiene a todos los que estamos en la Fuerza”, destacó.

    Posteriormente, consolidaría su camino al egresar de la Escuela de Aviación Militar en 1989, lo que lo convertiría en aviador militar con la especialidad de piloto de combate y más tarde le permitiría obtener la Licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, sentando las bases de su actual perfil “altamente técnico” que lo llevaría a la cúpula de la Fuerza Aérea de Argentina.

    Según fuentes oficiales citadas por el periódico mendocino, el brigadier es reconocido por Milei por “su vasta experiencia en el mundo de la aviación”. Y de hecho es así: en el ámbito militar, todos le reconocen sus capacidades como piloto de caza e instructor de vuelos.

    Ha pilotado aviones A-4B, A4-C y A4-R, y fue instructor de vuelo en la Escuela de Cazas en España, donde voló sistemas de armas F-5.

    Su experiencia en el manejo de radares fue clave para su nombramiento. Valverde lideró la puesta en marcha de un nuevo radar en Santa Fe, que permitió la detección y seguimiento de una avioneta narco, lo que culminó con la incautación de 500 kilos de cocaína. Este logro fue destacado por el entonces ministro Petri.

    Además, también cuenta con experiencia internacional. En 2020, fue agregado de Defensa en España, con extensión en Marruecos y Países Bajos. En tanto, también fue jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20 que se realizó en Argentina.

    Durante su gestión ministerial, Petri elogió en redes sociales y declaraciones públicas al jefe de la Fuerza Aérea, en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, en el marco de la adquisición de los aviones F-16, Petri señaló que las Fuerza Aérea “no solo custodia los cielos, sino que custodia el futuro”.

    “Su significativa trayectoria en el mundo de la aviación garantizan que, desde su nuevo rol, va a potenciar a nuestra Fuerza Aérea, aprovechando la inversión histórica que el gobierno se encuentra realizando para recuperar las capacidades de nuestros pilotos, como la compra de los aviones F-16″, indicaron fuentes del Ministerio de Defensa de Argentina en 2024.

    En su discurso tras asumir el cargo, Valverde señaló que la institución presenta dos desafíos. El primero “es que rápidamente tenemos que dar un golpe de timón, cambiar el rumbo, poner actitud en ascenso y dar potencia a primera. El golpe de timón, el rumbo y la actitud la voy a dar yo, pero, necesito que la potencia de ese motor para que esté a pleno y esta aeronave se proyecte hacia el futuro”, mencionó.

    Sumó como segundo desafío que “la incorporación del Sistema de Armas F-16”, el cual se cumplió en abril pasado tras implementar las naves que se adquirieron a Dinamarca.

    La otra polémica de un contraalmirante

    Pese la polémica desatada por sus dichos sobre que Magallanes y el extremo austral son de soberanía trasandina, las declaraciones de Valverde no constituyen el primer episodio del último tiempo en que una autoridad argentina formula declaraciones por la situación del Estrecho de Magallanes.

    En abril de este año, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, afirmó en un podcast emitido originalmente en enero de 2026 que el Estrecho de Magallanes era chileno, pero hizo una excepción respecto de su entrada oriental.

    “La boca de Magallanes es argentina”, sostuvo, al referirse al sector comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dungeness.

    Las declaraciones se viralizaron en abril y generaron diversas reacciones en el Congreso chileno, y la solicitud inmediata a la Cancillería de defender la soberanía nacional y recordar los tratados vigentes.

    Más sobre:La Tercera PMArgentinaChileEstrecho de MagallanesGustavo Javier ValverdesoberaníaMileiCancilleríanota de protesta

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